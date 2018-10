El ministre Grande-Marlaska diu que l'1-O es van difondre imatges "falses"

El ministre de l’Interior, Fernando Grande Marlaska, ha donat suport aquest dimarts a la ministra portaveu, Isabel Celaá, i ha afirmat que l’1-O es van veure imatges "falses" sobre les càrregues policials "que no tenien res a veure ni amb el lloc ni amb el temps". Ha posat com a exemple "titulars" apareguts en determinats mitjans de comunicació. "Els fets efectivament van ser greus", ha dit Marlaska -en declaracions recollides per l'ACN- "però estan judicialitzats i la major part d’aquelles denúncies van ser arxivades corroborant l’actuació de la policia".

Marlaska ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta de la senadora d’ERC Mirella Cortès, que ha recordat que la ministra portaveu, Isabel Celaá, va afirmar que moltes de les imatges de l’1-O eren "falses". "L’1-O és un dia de victòria perquè ni les porres repressores de l’Estat van poder amb un poble català determinat a exercir la democràcia", ha dit Cortès, que ha advertit que després d’aquell episodi "no hi ha marxa enrere".

En la seva resposta, Marlaska va insistit que "hi havia algunes imatges que eren falses" malgrat que "això no resta gravetat als fets que van tenir lloc l’1-O" i "no ens agrada veure a cap ciutadà o responsable polític". En tot cas, ha afirmat que als ciutadans tampoc els va agradar que l’1-O del 2018 "determinades persones ataquessin la sobirania del Parlament català" i "sí com van actuar els Mossos d’Esquadra, que es van mantenir amb la proporcionalitat, i el Cos Nacional de Policia que va estar allà –sense tenir necessitat de fer-ho- per auxiliar els Mossos".