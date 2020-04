EN DIRECTE | Buch critica que el govern espanyol hagi aixecat el confinament total

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació, clica aquí per veure el vídeo en directe]

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha criticat avui que el govern espanyol no hagi avalat les mesures que va proposar l’executiu de Torra, que defensa un confinament total i que només treballin els sectors essencials, i ha posat com exemple les decisions en aquesta línia que han adoptat diferents països europeus i asiàtics. "Des del primer dia s'ha fet una anàlisi a nivell europeu per aplicar-la a Catalunya", ha remarcat per defensar que ara "és més important que mai ser previsors per impedir la propagació del coronavirus". El conseller ha fet aquestes declaracions després de detallar el desplegament sanitari i policial que ha portat a terme la Generalitat en la compareixença per videoconferència de la comissió d'Interior al Parlament per informar de la crisi del coronavirus.