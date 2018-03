El primer missatge de Puigdemont des de la seva detenció: "Ara no hi ha d'haver violència"

El president Carles Puigdemont ha dirigit un missatge a la ciutadania després de la seva detenció: "Ara no hi ha d'haver violència". Puigdemont va demanar ahir a la seva dona, Marcela Topor, que traslladés a la ciutadania aquesta crida a la calma, que publica 'El Punt Avui'.

El president va parlar ahir amb la seva parella per telèfon just abans d'ingressar al centre de detenció de Neumünster, a Alemanya i li va donar aquest missatge en conèixer que hi havia manifestacions als carrers contra la seva detenció. Aquest dilluns compareixerà davant el jutge.