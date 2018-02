El mosso que acompanya Puigdemont a Brussel·les, expedientat i apartat del servei d'escortes

El mosso d'esquadra que és amb Carles Puigdemont a Bèlgica ha sigut expedientat per ordre del secretari general tècnic del ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver, que està fent de director de la Policia de la Generalitat des que es va activar l'article 155 de la Constitució i es va destituir el conseller, Joaquim Forn, el director de la Policia, Pere Soler, i el major del cos, Josep Lluís Trapero.

L'agent implicat, membre de la unitat especialitzada en escortes, va agafar un permís per recuperar hores extres acumulades per marxar amb el president. Aquest període es va esgotar l'1 de febrer i des d'aleshores està de vacances, per tant, segons han concretat a l'ARA fonts del cos i de la conselleria, no se'l considera absent del seu lloc de treball.

Tot i així, la divisió d'afers interns del cos li va obrir una informació reservada immediatament per la falta que implica haver burlat l'escorta oficial de Puigdemont –el destí d'aquest agent era un altre però té amistat personal amb el president desplaçat a Brussel·les– perquè el polític pogués marxar sense que ningú intentés aturar-lo. En aquell moment, per pèrdua de confiança, se'l va apartar del servei d'escortes i se'l va destinar al servei ordinari de seguretat ciutadana, que és on s'hauria de de reincorporar si torna quan se li acabin les vacances.

A mitjans de gener, però, es va passar de la informació reservada a l'expedient disciplinari, que va obrir Puigserver. Se li va notificar a finals de gener i ara està en la fase en què ell pot presentar al·legacions. Mentrestant, però, no se li aplica la mesura cautelar de suspensió de feina i sou, sinó que només se li ha canviat la destinació. Si l'expedient acaba en sanció, però, podria ser castigat amb una suspensió.