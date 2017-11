La jutge ordena la detenció i empresonament de Puigdemont i els consellers a Brussel·les

Més i tot del que va demanar dijous el fiscal. La jutge Carmen Lamela ha emès aquest divendres les ordres de detenció i empresonament per al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig, però també una ordre de cerca i captura internacional. El ministeri públic va demanar a la jutge que emetés una ordre europea de lliurament i detenció. L’advocat de Puigdemont a Brussel·les va dir ahir que la justícia espanyola ja havia redactat aquesta ordre, però la jutge l’ha fet efectiva oficialment aquest divendres.

Lamela ha anat més enllà de la petició del fiscal. A més de l'ordre de detenció i empresonament a Brussel·les, s'emet una segona ordre de recerca i captura nacional i internacional i l'ingrés a presó per al president i els quatre consellers per si marxen de Bèlgica. La jutge també rebutja la petició de comparèixer per videoconferència. Se'ls acusa a tots dels delictes de sedició, rebel·lió, prevaricació, malversació i desobediència.

En total són 10 interlocutòries, dues per a cada acusat. La primera ordre de detenció ja s'ha enviat a Bèlgica, a la Fiscalia Federal Belga, i s'ha inserit al programa Sirene de la policia belga. En la segona, la jutge tramita l'ordre de recerca i captura nacional i internacional de tots cinc a través de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Interpol.

Els arguments de la jutge

Assegura el Govern va fer servir l'ús de la força intimidatòria i violenta

Lamela assegura que el Govern català "de comú acord amb altres autoritats, funcionaris públics i entitats públiques i privades catalanes, van unir les seves voluntats per dur a terme un referèndum independentista". Per tot això, la jutge argumenta que van "promoure i fer servir la força intimidatòria i violenta dels sectors independentistes de la població". Afegeix que van cridar a la "insurrecció". La magistrada se suma a la tesi de la fiscalia i considera que el delicte de sedició, "subsidiari al de rebel·lió", es pot aplicar en absència d'ús de la violència. En la interlocutòria, assenyala que "l'alçament tumultuari ha de ser caòtic anàrquic, inorgànic i desordenat". "Tot i que res impediria, segons l'opinió unànime, que de ser organitzat i ordenat també s'apliquin els preceptes analitzats"

Assenyala l'ANC i Òmnium com a suports necessaris del Govern

Lamela també assegura que per complir amb l'objectiu del Govern de la Generalitat es va valer "del poder que li atorgava la majoria absoluta de diputats, no de vots al Parlament" i que es van recolzar en "associacions civils independentistes a les quals pertanyen un gran nombre de diputats i membres del Govern, com l'ANC i Òmnium".





La detenció dels membres del Govern i, sobretot, del president, ja ressonava des d'abans de l'aplicació efectiva de l'article 155 de la Constitució, però la marxa de Puigdemont i els quatre consellers a Brussel·les ha endurit la posició judicial. Justament en la interlocutòria que decreta presó incondicional per als consellers que sí que van decidir declarar aquest dijous, la jutge Lamela fa servir la marxa d'aquesta altra part del Govern com una prova per reforçar el risc de fuga.

Què és el més probable que passi a partir d'ara? Que la policia federal belga els busqui i els detengui perquè un jutge decideixi si accepta o rebutja l'ordre de detenció i els extradeixi. Però l'advocat de Puigdemont va deixar entreveure que Comín, Serret, Ponsatí i Puig, a més del president, rebutjaran l'extradició. Aleshores el jutge haurà de prendre la decisió d'acceptar o rebutjar l'extradició en un màxim de 60 dies (en la majoria de casos es resol abans d'un mes). Mentrestant, poden ser detinguts o posats en llibertat.

La fiscalia belga ja ha confirmat que ha rebut aquest divendres al vespre l'ordre de detenció europa de la jutgessa Carmen Lamela i ha explicat que l'examinarà a partir d'aquest dissabte. La fiscalia haurà de nomenar un jutge d'instrucció que és qui decidirà sobre l'extradició de Puigdemont i els quatre consellers.