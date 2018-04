Els organitzadors reclamen la formació "urgent" d'un govern i la llibertat dels presos

La manifestació per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats que ha col·lapsat l'avinguda Paral·lel de Barcelona també s'ha fet amb el rerefons del bloqueig de la investidura. L'Espai Democràcia i Convivència, organitzadors de la marxa, han llegit un comunicat en què es demana que es constitueixi un nou govern "sense ingerències polítiques o jurídiques" que pugui exercir de forma plena les seves competències i restablir el "normal funcionament" de totes les institucions de la Generalitat. El manifest, llegit per Quim Jubert, Natàlia Via-Dufresne i Ismael Benito, també denuncia la judicialització de la política i reclama que es promogui una "negociació política".

L'única referència a la investidura entre els polítics, però, l'ha fet la portaveu de Junts per Catalunya Elsa Artadi. "La gent crida Puigdemont perquè, malgrat tot, el continuen reconeixent com a president legítim", ha dit, agraïnt les pancartes de suport al president i els crits que reclamen que torni a ser investit. Tot i això, JxCat encara no ha decidit si tornarà a proposar Puigdemont com a candidat tot i el vet del Tribunal Constitucional. "A tots aquells que diuen que el moviment està desmobilitzat, que la gent està cansada, els demostrem un cop més que no és així i que el resultat del 21 de desembre es palpa avui als carrers", ha apuntat Artadi.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, s'ha centrat en la situació dels presos i ha denunciat "la deriva autoritària, la repressió, i la involució democràtica" de l'Estat. Per Vilalta, la manifestació ha estat un "clam massiu" per posar fi a la presó i aconseguir el retorn a casa dels exiliats. Segons la portaveu republicana, els delictes que s'atribueixen als líders independentistes són "inventats".

A la protesta hi han participat també els comuns. El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha celebrat l'èxit de la marxa "davant una regressió democràtica que fa massa temps". Una repressió que, ha recordat Domènech, no només afecta l'independentisme: "És global, afecta a Catalunya i Espanya", ha dit, abans d'afirmar que la transversalitat de protestes com la d'avui "és el camí per recuperar drets i llibertats".