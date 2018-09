Junqueras serà el cap de llista d'ERC a les europees del maig per "defensar els drets de tots els represaliats"

L'exvicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat que encapçalarà la llista d'ERC a les eleccions europees del pròxim maig a través d'una carta a la militància a la qual ha tingut accés l'ACN.

"Vull continuar lluitant, com ho he fet sempre, per la llibertat del meu país. Vull defensar els meus drets polítics i els de tots els represaliats, que és allò que ens volen arrabassar, i per això he decidit presentar-me a les eleccions europees, és la millor manera de no fer efectiva la repressió que ens volen imposar", ha argumentat el líder del partit.

El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, té previst llegir el contingut de la carta aquest matí davant dels mitjans de comunicació des de la presó de Lledoners, on es troba pres Junqueras.