Junqueras: "Ni per acció ni per omissió permetrem un govern d'extrema dreta a l'estat espanyol"

Omnipresent en la simbologia i els missatges d'ERC durant la campanya, el president dels republicans, Oriol Junqueras, ha entrat finalment avui en campanya. Per primera vegada des que fa més de 500 dies va ingressar a la presó, l'exvicepresident de la Generalitat ha pogut oferir una roda de premsa. A través de l'Agència Catalana de Notícies (ACN) i des d'una sala del centre penitenciari de Soto del Real, Junqueras ha trencat el seu silenci per enviar dos missatges clau: que ERC no facilitarà ni per acció ni per omissió un govern de les tres dretes a l'Estat, i que una victòria àmplia dels republicans el 28-A els donarà més força per negociar amb Pedro Sánchez un referèndum que ha considerat "inevitable".

Durant una hora i tres quarts, el dirigent republicà ha afrontat les preguntes dels periodistes, centrades principalment en intentar saber quin paper jugarà ERC en una hipotètica negociació per investir el candidat del PSOE, Pedro Sánchez. Tot i destacar una vegada i una altra que no faran res que pugui facilitar "un govern de l'extrema dreta" –"òbviament preferim investir altres opcions que un govern d'extrema dreta"–, Junqueras ha remarcat també que els republicans no estendran un xec en blanc al líder del PSOE. "No aplicarem cap línia vermella que es converteixi en un xec en blanc a l'extrema dreta ni estendrem un xec en blanc que es converteixi en una línia vermella per a les nostres aspiracions polítiques", ha resumit.

Per al dirigent d'ERC, entre aquests dos límits hi ha prou espai per a un diàleg amb els socialistes. I de cara a fer front a aquesta negociació, Junqueras ha reclamat que ERC obtingui una victòria "claríssima" el 28-A ja que això, al seu parer, acostarà molt més la solució al conflicte català a les tesis que defensen els republicans: un referèndum acordat sobre la independència. "Si aconseguim una victòria molt àmplia estarem en millors condicions per defensar la República que si no ho fem", ha reconegut Junqueras, que ha insistit que ERC treballa per ampliar la majoria que dona suport a un referèndum. En aquest sentit, ha alertat del risc que una victòria del PSC a Catalunya acabi facilitant un govern del PSOE amb Ciutadans a l'Estat.

Tanmateix, Junqueras ha esgrimit que en cap cas un govern de l'extrema dreta acosta l'independentisme al seu objectiu de fer un referèndum, i ha assegurat que el camí passa exclusivament pel diàleg: "Si algú creu que hi ha un camí millor que el diàleg per fer el referèndum ja ens ho explicarà i ja tindrem temps de valorar-ho", ha ironitzat Junqueras. Preguntat sobre què canvia respecte a l'escenari al rebuig per part d'ERC a tramitar els pressupostos del PSOE, que va empènyer Sánchez a convocar eleccions, Junqueras ha assegurat que "sempre és positiu conèixer l'opinió dels ciutadans a les urnes".

Prendre possessió de l'acta de diputat al Congrés

Preguntat sobre si deixarà l'escó del Parlament en cas d'obtenir l'acta de diputat al Congrés, el president d'ERC i cap de llista dels republicans el 28-A ha dit que li agradaria poder prendre possessió de l'acta de diputat a la cambra baixa espanyola perquè creu que ajudarà a visualitzar l'excepcionalitat que suposa que hi hagi presos polítics: "És una forma d'evidenciar la profunda contradicció que hi ha en el fet que persones innocents estiguem empresonades i no puguem participar en condicions normals en la campanya".

Sobre quin missatge li voldria enviar a l'expresident Carles Puigdemont aprofitant que per primer cop tenia l'oportunitat d'adreçar-s'hi, Junqueras ha volgut "enviar-li una abraçada molt cordial" i s'ha compromès a treballar per fer possible la sortida de la presó i el retorn de l'exili de tots els dirigents independentistes represaliats. Durant la roda de premsa, de fet, Junqueras ha evitat pronunciar-se sobre JxCat i s'ha limitat, com ha fet sovint Gabriel Rufián durant la campanya, a desitjar "tota la sort del món" als seus socis de Govern i ara rivals a les urnes. "Tenim un objectiu molt més important que les picabaralles entre nosaltres", ha conclòs Junqueras.

Entrevista a l'ARA dilluns

La roda de premsa de Junqueras des de la presó de Soto del Real s'ha produït contra pronòstic. Després que el Tribunal Suprem hagués rebutjat immutablement la llibertat dels presos polítics per fer campanya, la Junta Electoral Central va avalar aquesta setmana que poguessin participar en actes des de la presó. Ahir va ser el torn del cap de llista de Jxcat, Jordi Sànchez, i avui el del candidat d'ERC, Oriol Junqueras.

Diumenge, tant ell com el cap de llista d'Esquerra al Senat, Raül Romeva, participaran per videoconferència en el míting de Cambrils. El contrast amb la campanya del 21-D és evident, ja que aleshores el president del partit va ser sancionat per haver enviat un missatge d'àudio que es va emetre en un míting i haver concedit una entrevista a RAC1 sense autorització. Diumenge també serà entrevistat per 'La Vanguardia' i dilluns l'entrevistarà l'ARA, en directe a través de la web.