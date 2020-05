Casado avança que no donaran suport a la pròrroga de l'estat d'alarma: "No podem tenir tot Espanya confinada per por a un nou rebrot"

La crida a la responsabilitat que el govern espanyol va fer ahir als partits per mantenir l'estat d'alarma no tindrà aquest cop el suport del PP, i el president espanyol, Pedro Sánchez, es podria veure abocat a mantenir la pròrroga només amb els vots del PSOE i Unides Podem i més abstencions i vots en contra que vots afirmatius. El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciat avui que "l'estat d'alarma era necessari per no col·lapsar les UCI", però ha rebatut que ara "no és compatible amb la fase de desescalada". En una entrevista a Onda Cero, Casado ha avançat d'aquesta manera que no avalaran la quarta pròrroga de l'estat d'alarma que es vota dimecres al Congrés després de fer-ho els tres anteriors cops. "No té cap sentit prorrogar-lo", ha reiterat, sense voler detallar, però, quin serà el sentit del seu vot i si es decantaran pel no o l'abstenció.

Després que l'executiu de Pedro Sánchez hagi defensat la pròrroga per la seva "eficàcia en evitar contagis i disminuir les morts" en les set setmanes que porta en vigor, el màxim dirigent dels populars ha respost que "no podem tenir tot Espanya confinada per por a un nou rebrot". "No es pot vincular l'estat d'alarma als ajuts perquè és un xantatge", ha reblat, després d'insistir que "la desescalada no pot limitar els drets i les llibertats dels ciutadans". En aquest sentit, ha reclamat que "el primer que ha de fer el govern espanyol és deixar de fer xantatge als aturats i als empresaris argumentant que es perdran els ajuts i les prestacions". "Si ens demanen temps per a la desescalada podem escoltar les seves propostes, però en els termes actuals no ho podem avalar perquè l'estat d'alarma no pot ser perpetu", ha afegit.

El líder del PP ha dit que a partir de dilluns vinent caldrà més coordinació amb els municipis i les comunitats autònomes perquè "no s'aturi l'activitat econòmica en territoris on no hi ha contagis". Casado ha alertat de les greus conseqüències que pot implicar aquesta aturada i ha denunciat que "hi hagi nou milions de persones que volen i no poden treballar". "No podem portar Espanya a la ruïna", ha sentenciat, després de lamentar que no s'hagin fet tests massius. "No sembla gaire lògic anunciar l'obertura de comerços i després limitar-la", ha criticat.

Pèrdua gradual de suport

El govern espanyol no ha deixat de perdre llençols en cada bugada des que el 25 de març passat el Congrés va votar la primera pròrroga de l'estat d'alarma, sense cap vot en contra. Els primers grups a despenjar-se van ser Vox i la CUP, que ja en la votació de la segona pròrroga, el 9 de març, van votar-hi en contra. JxCat es va incorporar al blog del no en la votació de la tercera pròrroga, el 22 d'abril passat, en què es van registrar ja 60 paperetes en contra. Aquest dimecres, si ERC i el PNB confirmen la seva amenaça, els vots negatius es podrien enfilar fins als 81.

Després d'obtenir el suport del 77% de l'hemicicle en la tercera pròrroga, amb 269 vots afirmatius, el secretari general del grup socialista, Rafael Simancas, va ironitzar sobre la pèrdua de confiança del govern espanyol: "Si això és solitud, la volem per a tota la legislatura", va ressaltar.