El pacificador de Pablo Iglesias

Xavier Domènech (Sabadell, 1974) era pràcticament un desconegut per al gran públic quan l’any 2015 va ser designat com a cap de llista d’En Comú Podem a les eleccions generals del 21 de desembre d’aquell any. Ahir, només tres anys després, Domènech va anunciar per sorpresa que abandona la primera línia política. Pel camí deixa dues victòries electorals a Catalunya -a les eleccions generals del 2015 i del 2016- i la posada en marxa de Catalunya en Comú, sovint tortuosa per la relació entre els diferents actors de la confluència.

Però Domènech no sempre ha pogut complir les expectatives. En aquests menys de tres anys també ha tingut temps de presentar-se a unes eleccions al Parlament -les del 21-D- en què no va aconseguir repetir l’èxit de les generals. Lluny de millorar els resultats de Catalunya Sí que es Pot, els comuns van caure fins als vuit escons i es van quedar sense la clau de la governabilitat a què aspiraven durant la campanya.

De la màxima confiança de Pablo Iglesias -era un dels seus homes forts al Congrés mentre va ser a la cambra baixa-, Domènech ha hagut de fer sovint el paper de pont i pacificador per al líder de Podem. Així, a més d’haver de tornar al Parlament a posar pau a un grup que havia evidenciat les seves divisions la legislatura anterior, també va acceptar el repte de presentar-se al càrrec de secretari general de Podem per substituir Albano Dante Fachin i permetre la cohabitació del partit lila amb la confluència de Catalunya en Comú. Són dues missions que ara deixa a mitges a la cerca d’un segon pla que li permeti recuperar-se del desgast de tres anys frenètics.