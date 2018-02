'On he après a parlar castellà?': el vídeo viral en defensa de la immersió lingüística

"On collons he après jo a parlar castellà?". És la reflexió que fa l'actor Pol Gise en un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes. "Soc català i visc a Catalunya, on tothom sap que el castellà es discrimina, i jo amb la meva família sempre he parlat en català i llavors em pregunto: on collons he après a parlar el castellà?", ironitza l'actor, mentre comenta que li ha preguntat a la seva mare si el va apuntar a classes clandestines.

Gise conclou que la discriminació és "mentida" i fruit de la desinformació. El monòleg acaba amb una recomanació a aquells que creguin que el castellà està discriminat a Catalunya: "Informeu-vos una mica".

La immersió lingüística és un tema candent aquest dies després que el govern espanyol confirmés que està estudiant imposar una casella en la preinscripció per escollir fer classes en castellà la setmana passada.

El vídeo ja compta amb 170.000 visualitzacions a Twitter i ha estat compartit pel líder de Podem, Pablo Iglesias, i l'ex secretari general del mateix partit a Catalunya, Albano-Dante Fachin, entre d'altres.