Casado revifa la teoria de la conspiració de l'11-M i reneix la fractura política en l'aniversari de l'atemptat

El 15è aniversari de l'atemptat islamista a l'estació d'Atocha de Madrid ha aplegat aquest dilluns els partits polítics espanyols, que han fet un esforç, sense èxit, per deixar enrere les diferències que va ocasionar aquell atemptat, que va precedir unes eleccions guanyades per sorpresa pel socialista José Luis Rodríguez Zapatero, entre acusacions d'il·legitimitat per part de la dreta espanyola, que alimentava una teoria de la conspiració que encara cueja en alguns mitjans de comunicació. Tot i aquella ferida política, tant el president espanyol, Pedro Sánchez, com els representants de Podem, el PP i de Ciutadans han participat en la commemoració oficial dels actes a la Puerta del Sol, on Sánchez ha col·locat una corona de flors en homenatge amb les víctimes, juntament amb l'alcadessa de Madrid, Manuela Carmena, i el president de la Comunitat, Ángel Garrido.

Després, al bosc en homenatge a les víctimes al parc d'El Retiro, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president del PP, Pablo Casado, i el de Cs, Albert Rivera, entre d'altres que també han pres part en la commemoració. I ha estat aquí on Casado ha fet renéixer la fractura pels atemptats, quan ha demanat que se sàpiga "tota la veritat" sobre aquell atemptat.

L'atemptat de l'11 de març del 2004 es va cobrar la vida de 193 persones, i va ser ideat i executat per una cèl·lula islamista, segons va sentenciar l'Audiència Nacional i va confirmar més endavant el Suprem. Tot i així, una part de la dreta espanyola insisteix en assenyalar una presumpta teoria de la conspiració, seguint el discurs oficial del govern de José María Aznar en les hores posteriors a l'atemptat, quan va insistir que l'autoria era d'ETA. Tot plegat va provocar les acusacions a Zapatero d'haver arribat al poder de manera il·legítima.

Casado ha demanat la desclassificació dels documents d'aquell atemptat perquè "arribi la veritat si algú l'oculta o intenta mercadejar amb ella". Davant d'aquestes afirmacions, el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha mostrat la seva indignació, i ha considerat que el PP hauria de "demanar perdó" per amagar informació en les hores posteriors a l'atemptat per "guanyar unes eleccions".

En l'acte institucional no hi ha hagut retrets polítics, tot i que a Twitter el líder de Podem, Pablo Iglesias, sí que ha recordat l'episodi: "La manipulació del govern d'Aznar i el paper dels mitjans que encara defensen la teoria de la conspiració ens segueixen avergonyint".