ERC crida els "demòcrates" catalans, espanyols i europeus a mobilitzar-se pels drets civils

"Fem una crida als demòcrates de Catalunya, als demòcrates dels Països Catalans i de la resta de nacions de l’estat espanyol i també d’Europa, a mobilitzar-nos de forma pacífica, democràtica, massiva i transversal en defensa dels drets civils i polítics". L'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès -avui, el màxim responsable del partit a Catalunya- ha plantejat una resposta unitària contra "l'atac al conjunt de drets i llibertats polítiques" que pateix el país. "Fem una apel·lació també als demòcrates d’Espanya per a que defensin els drets i llibertats, la separació de poders i la fi de l’arbitrarietat", ha remarcat en una compareixença a la seu del partit, acompanyat pels diputats i els membres de l'executiva.

Oriol Junqueras, empresonat, seguirà sent el president del partit i Marta Rovira, a l'exili, la secretària general. Esquerra reivindica els seus líders i assegura que s'ha preparat per garantir "no només la continuïtat de l’activitat del partit, sinó per reforçar-se davant d’aquestes adversitats". En una compareixença breu que ha acabat amb crits de "llibertat", Aragonès ha subratllat el repte de fer un pas endavant i obrir el partit a tothom que reivindiqui la defensa dels drets fonamentals.

L'objectiu immediat continua sent el de formar Govern "amb la màxima celeritat" i acabar amb el 155 "com a pas imprescindible, encara que no suficient, per complir amb la voluntat majoritària del poble de Catalunya".

"La tergiversació dels fets de la passada tardor en els atestats de la Guàrdia Civil, la reinterpretació forçada d’articles del Codi Penal o la invenció d’una violència inexistent per justificar les imputacions pel delicte de rebel·lió ens situen en una posició d’indefensió i actuació arbitrària dels poders de l’Estat inacceptables en una democràcia i en un estat de dret", ha conclòs.

Tristesa i indignació

Els partits independentistes han rebut amb indignació i tristesa una nova jornada d'empresonaments. A les portes del Tribunal Suprem, pocs minuts després de conèixer que Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors Bassa tornen a la presó, la diputada d'ERC Ester Capella al Congrés ha asseverat que es tracta d'un "moment molt dur" i ha instat la ciutadania a "perseverar en el camí vinculat al pacifisme i al civisme". En declaracions als mitjans, ha assegurat que "no respecten els drets democràtics no mataran la voluntat de milers de ciutadans".

Des del PDECat, la membre de l'executiva Maria Senserrich ha apuntat la "tristor" per l'entrada a presó dels cinc encausats que "no han exercit violència i només han escoltat els ciutadans". "Volem apel·lar a la serenor i la fermesa i que continuem sent el moviment pacífic", ha reblat. Des de la CUP, a través d'un comunicat, han denunciat "l'esperit de revenja i odi cap a persones que representen una societat mobilitzada en favor dels drets nacionals". "Un cop més la demofòbia de l'Estat empresona a qui des de les institucions treballa per garantir el lliure exercici del dret a l'autodeterminació i el respecte al mandat popular", ha afegit.

La solidaritat amb els presos també ha arribat des de Catalunya en Comú Podem, que per boca del seu coordinador general, Xavier Domènech, ha recriminat la "regressió de drets i llibertats" i ha titllat la decisió de Llarena d'"absolutament intolerable i desproporcionada". Davant d'aquesta situació, Domènech ha apostat per la "màxima unitat possible i la impossible des de la màxima transversalitat" i donar una resposta des d'aquesta lògica. Preguntat pel ple d'aquest dissabte, el cap de files dels comuns ha assegurat que "no es donen les condicions perquè es pugui celebrar".