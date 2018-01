El líder del PP, Xavier García Albiol, va acusar ahir Ciutadans d'afavorir que els independentistes aconsegueixin la majoria absoluta en les comissions legislatives al Parlament per haver-se negat a cedir un diputat als populars perquè puguin comptar amb grup parlamentari propi. En realitat, però, els partits independentistes podrien perdre la majoria en la meitat de les comissions legislatives si la mesa en manté la composició de la passada legislatura, precisament perquè el PP no compta amb grup parlamentari propi.

Aquests grups de treball són el motor de l'activitat parlamentària, ja que el ple del Parlament en delega la tramitació i l'aprovació de bona part de les iniciatives legislatives. Per tant, la correlació de forces en cada comissió és rellevant. La passada legislatura, la majoria de les comissions van comptar amb 21 diputats cadascuna, repartits segons el pes de cada partit a la cambra, mitjançant el mètode de la resta major, un mètode una mica més proporcional que la llei d'Hondt a l'hora de repartir els escons.

Si aquesta configuració de les comissions es manté, doncs, Ciutadans comptaria amb 6 diputats en cadascuna; Junts per Catalunya (JxCat), amb 5; ERC, amb 5; el PSC, amb 3; els comuns, amb 1, i el grup mixt, amb 1. Això significa que el PP i la CUP, que conformen el grup mixt, s'haurien de repartir la presència a les comissions en parts iguals. JxCat i ERC tindrien 5 representants cadascun i només es garantirien la majoria independentista en aquelles comissions amb presència de la CUP. En canvi, els constitucionalistes, que haurien de sumar els comuns, només sumarien quan el PP hi fos present.

"Espero que el PP no s'equivoqui d'adversari", explica el número 2 de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que nega les acusacions d'Albiol, que assegura que si el partit taronja no els cedeix un diputat els independentistes s'assegurarien la majoria absoluta a les comissions. "Nosaltres treballarem perquè el PP tingui els mateixos drets com a subgrup parlamentari, però no els cedirem un diputat perquè tinguin accés a una subvenció de 800.000 euros que no els pertoquen", ha insistit. Es refereix a la subvenció a la qual tenen dret els grups parlamentaris per sufragar les despeses de 'mailing' de la campanya.

No obstant això, cal recordar que la composició de les comissions pot canviar, ja que és la mesa del Parlament -amb majoria independentista- qui decideix en última instància com es configuren les comissions, i podria introduir-hi modificacions de cara a la nova legislatura.