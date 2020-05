Aragonès veu "molt verd" l'acord amb el PSOE i demana la taula de diàleg en "qüestió de setmanes"

La negociació entre ERC i el PSOE sobre la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma està en marxa, però un eventual acord encara està "molt verd". Aquest és el diagnòstic sobre la situació de les converses que ha fet aquest divendres el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, en una entrevista a Ràdio 4.

Tot i que no ha volgut entrar en els detalls de les converses, sí que ha fet una precisió a destacar. Per ERC no és tant un problema de si la nova pròrroga dura 15 dies o un mes, sinó que exigeix "fixar l'horitzó" concret de quan ha d'acabar. És a dir, els republicans s'obren a facilitar la pròrroga, però volen garanties que aquesta situació d'excepcionalitat tindrà un punt i final pròxim i clar. "Fixem un horitzó de quan hem d'entrar en una nova fase", ha conclòs. És un tema important perquè altres socis potencials de Sánchez en aquesta negociació, com Ciutadans, ja han dit que en cap cas avalaran una pròrroga superior als 15 dies.

Pel que fa a la resta, Aragonès ha repetit les condicions d'ERC per avalar la pròrroga. La més important, reclamar plens poders per a la Generalitat en la presa de decisió sobre les fases del desconfinament. "Qui firma [les decisions que es prenguin] ha de ser la consellera de Salut i no el ministre de Salut", ha resumit. Ha recordat que els republicans també volen ajudes socials per als treballadors amb fills que han de tornar als llocs de feina i que els ajuntaments puguin gastar el superàvit que tenen –ara per llei no poden.

Aquest dijous va transcendir que ERC i el PSOE han recuperat en els últims dies la taula de negociació que van fer servir per a la investidura. Aragonès ha dit que hi ha contactes a "molts nivells" i que ell acostuma a tenir un canal de comunicació obert amb Pedro Sánchez. Tot i això, fonts de Vicepresidència asseguren a l'ARA que no han parlat encara sobre la pròrroga.

La taula de diàleg

El quart element que ERC reclama és recuperar les reunions de la taula de diàleg entre la Generalitat i l'Estat, que van quedar suspeses pel coronavirus. Aragonès no hi posa un data límit exacta, però sí que vol que sigui "qüestió de setmanes" i no de mesos. Els republicans rebutgen que la crisi sanitària sigui una excusa per deixar-la per a després de l'estiu. "No ho hem de deixar per a la tardor", ha avisat. Sobre aquesta qüestió, el govern espanyol es manté en la mateixa posició. Promet que es reprendrà, però no fixa la data ni tampoc un horitzó clar. Aquest divendres n'ha parlat la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que en una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que es farà "tan aviat com la situació ho permeti".

651x366 Carolina Darias i Isabel Díaz Ayuso al Senat en una imatge recent / Ballesteros / EFE Carolina Darias i Isabel Díaz Ayuso al Senat en una imatge recent / Ballesteros / EFE

L'executiu de Sánchez també es mostra obert a altres plantejaments que fa ERC, però tampoc es mulla del tot. Per exemple, Darias ha pres en consideració que la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma sigui "l'última", però tampoc ha assumit el compromís definitiu. "Dependrà de com evolucioni la corba" de contagis, ha resolt.

Eleccions a Catalunya

Políticament, Aragonès té aquest front obert amb el PSOE, però en té un altre a Catalunya, en aquest cas amb JxCat sobre la convocatòria d'eleccions al Parlament. Ha dit que no poden ser "ara" per la situació de crisi sanitària, però ha insistit que no s'ha d'esgotar la legislatura. Així, ha plantejat al president de la Generalitat, Quim Torra, consensuar un calendari electoral. Malgrat que fins ara Torra s'ha negat a fer-ho, Aragonès no té "cap dubte" que finalment s'hi avindrà. És cert que la potestat de fixar una data dels comicis és exclusiva del president, però Aragonès ha considerat que en un govern de coalició l'escenari ideal és que hi hagi "voluntat de parlar-ne" i de trobar un punt en què totes les parts es puguin sentir "còmodes". Fins ara, no ha sigut així.