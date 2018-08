"Jo també soc persona": Casado es retrata amb immigrants mentre adverteix que "no pot haver-hi papers per a tothom"

Pablo Casado continua atiant el discurs antiimmigració. Després que durant el cap de setmana assegurés que "hi ha cinc milions d'africans" esperant creuar l'estret, el nou líder del PP ha consuma aquest dimecres l'estratègia alarmista per l'arribada d'éssers humans des del Marroc amb una visita a Algesires i Ceuta. En l'arribada al port andalús, Casado ha saludat un per un els immigrants que estaven sent atesos. Ha parlat amb ells en francès i anglès i s'ha interessat per la seva situació, mentre un li deia "'you are the best'" ("ets el millor"). Tot seguit, ha assegurat en declaracions als periodistes que "el monopoli dels bons sentiments no el té només l'esquerra" i que també li fa "molta pena" parlar amb les persones que acaben d'arribar de forma il·legal a Espanya. "Jo també soc persona", ha assegurat abans de criticar "el 'buenismo' i la demagògia" del govern de Pedro Sánchez amb la immigració i alertar que la situació no es podrà resoldre "dient que hi haurà papers per a tots" i que "l'estat del benestar a ESpanya és il·limitat".

Acabamos de visitar las instalaciones del @aytoalgeciras y también hemos ido al puerto para conocer las labores que la @guardiacivil, @CruzRojaEsp, @policia y @salvamentogob están llevando a cabo para acoger a las personas que han llegado estos días las costas. pic.twitter.com/8FLWO1i7Xx — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 1 de agosto de 2018

Casado continua demanant al govern de Pedro Sánchez que intenti evitar als països d'origen que milers de persones vulguin crear a Espanya i més coordinació amb Europa, just que fa setmanes que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, no para de visitar tots els països del Magrib i el Sahel i el mateix president espanyol ha demanat a Brussel·les que enviï ja els 35 milions d'euros pendents per al Marroc. "Exigim al govern d'Espanya corresponsabilitat sense demagògia, coordinació en els països d'origen, també a Europa i tot el suport a les forces de seguretat", ha afegit.

Després de veure les imatges de la visita de Casado a immigrants al port d'Algesires, el PSOE li ha retret que "té molt poca decència i molta demagògia" per fer visites d'aquest estil després de denunciar que "hi ha milions d'africans esperant i que a Espanya "no hi ha papers per a tots".

¿Y no les ha dicho @pablocasado_ que "hay millones de africanos esperando" y que en España "no hay papeles para todos"?.

Hay que tener muy poca decencia y mucha demagogia para hacer esto.



Vídeo vía @JC_Villanueva pic.twitter.com/vxDOGyyf2o — PSOE (@PSOE) 1 de agosto de 2018

Com respondre a la crisi migratòria serà un dels temes que tocaran Sánchez i Casado en la primera reunió a la Moncloa prevista per demà dijous a les 17h. La trobada arriba en un moment de màxima tensió entre el PP i PSOE, però igualment el líder socialista posarà sobre la taula entendre's en cinc grans pactes d'estat, igual que li feia Mariano Rajoy.