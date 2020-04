El pla de desconfinament del Govern: sortida per col·lectius, tests i "passaport d'immunitat"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat aquest diumenge al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, el pla de desconfinament que planteja la Generalitat per aplicar a Catalunya. Un pla, elaborat per l'epidemiòleg Oriol Mitjà, que no entrarà en vigor si no està validat pel govern espanyol, que és qui té totes les competències durant l'estat d'alarma. Es tracta d'una proposta que es divideix en cinc fases i que no té calendari, ja que depèn –ha dit el president de la Generalitat en roda de premsa aquest migdia– de l'evolució de la pandèmia.

Aquests són els pilars que preveu el decàleg de Mitjà, en què "l'objectiu cabdal és evitar la sobrecàrrega del sistema sanitari per a l’atenció de casos crítics". Per fer-ne seguiment proposa la creació d'un comitè d'experts "independents" i de representants de diferents departaments de la Generalitat.