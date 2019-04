Un poble d'Andalusia crema i afusella un ninot de Carles Puigdemont

A la localitat de Coripe, la impopularitat entre els veïns pot fer acabar algú a la foguera en Diumenge de Resurrecció. És l'anomenada Crema de Judes, una tradició local que consisteix en cremar i afusellar un ninot de tela i palla caracteritzat amb el personatge que la gent del poble considera com el més impopular de l'any. Aquest any el protagonista ha sigut Carles Puigdemont.

ATENCIÓ: Així han "assassinat" el molt honorable president Puigdemont al poble de Coripe. La policia local carregava la munició en un cotxe amb el logotip de la Junta d'Andalusia. Perdoneu, però això és gravíssim. pic.twitter.com/ZgOHPaeALq — Miquel Strubell fill 🎗 (@miquelstrubell) 21 d’abril de 2019

Després de la missa d'aquest diumenge, una processó ha sortit de l'església de Coripe amb el ninot caracteritzat com l'expresident, que portava una estelada penjada del coll i anava escortat per homes amb escopetes, mentre era escridassat i insultat. Un cop a la plaça major del poble, els assistents han penjat el ninot de Puigdemont d'un arbre, hi han calat foc i membres de l'organització de l'acte, que prèviament havien carregat les escopetes en un cotxe de la policia local, han començat a tirotejar-lo davant una gran expectació del assistents.

La violenta tradició de Coripe, que es considera festa d'interès turístic nacional, fa anys que se celebra en aquesta localitat sevillana, i no és el primer cop que no passa desapercebuda. De fet, en l'edició de l'any passat el ninot ja va estar a punt de ser Carles Puigdemont, però finalment els veïns van escollir l’autora confessa del crim del nen Gabriel, Ana Julia Quezada, enmig d'una forta polèmica. L'acte va acabar amb una querella a la Fiscalia del Moviment contra la Intolerància contra els organitzadors. L'alcalde del poble i la regidora de festes van haver de declarar per un presumpte delicte d'odi, però la investigació va quedar finalment arxivada.

Un acte "hòrrid" i "intolerable"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que denunciaran l'acte, que ha qualificat de "senzillament hòrrid" i "intolerable". El número dos per Tarragona, Ferran Bel, també ha lamentat l'actitud del poble andalús de Coripe: "Exigeixo que en Pedro Sánchez, Pablo Casado i Albert Rivera ho condemnin".