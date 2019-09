El ministeri de l'Interior no ha aplicat la llei antiterrorista als membres dels CDR detinguts

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón interrogarà aquest dijous els set detinguts dilluns vinculats als Comitès de Defensa de la República (CDR) que segueixen arrestats a dependències de la Guàrdia Civil a Madrid, segons han informat a l'agència Efe fonts jurídiques. La policia va detenir aquest dilluns un total de nou persones a qui se'ls atribueixen delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius. A última hora de la tarda, dos d'ells van quedar en llibertat amb l'obligació de comparèixer davant l'Audiència Nacional quan se'ls citi.

Xavier Pellicer, el portaveu d'Alerta Solidària, el col·lectiu que coordina la defensa dels detinguts, ha denunciat el procediment opac de les detencions que es van produir aquest dilluns en l'operatiu de la Guàrdia Civil contra els CDR. "No hi hem pogut parlar. Estem a l'espera que ens facilitin informació", ha dit Pellicer, que ha anunciat que els set detinguts ja són a Madrid –dos van ser posats en llibertat amb càrrecs ahir–. Ara bé, fonts d'Alerta Solidària expliquen a l'ARA que, malgrat atribuir-los de terrorisme, el ministeri de l'Interior no ha aplicat la llei antiterrorista. Així, expliquen que se'ls han pogut designar advocats i que a hores d'ara no estan incomunicats.

A l'espera que puguin ser visitats pels seus advocats -previst per aquest dimarts a la tarda- i requerits per l'Audiència Nacional per declarar, Pellicer ha explicat a RAC1 que el fet que dos de les persones acusades de terrorisme estiguin en llibertat amb càrrecs mostra les contradiccions de l'operatiu. Se'ls acusa de delictes futurs que encara no han passat, assegura: "És una estratègia de guerra bruta comunicativa contra aquestes persones". Alerta Solidària no té cap informació que indiqui que aquestes persones tenien previst atemptar ni fer cap tipus d'acció i consideren que es tracta d'un "relat de criminalització que té poc a veure amb la realitat". Segons la seva informació, la Guàrdia Civil va requisar material informàtic i llibretes. Segons la Fiscalia de l'Audiència Nacional, van confiscar materials susceptibles de la fabricació de material explosiu que, segons les informacions que recull Pellicer, podrien ser fertilitzants d'ús comú. "Ens sona a que no han trobat explosius. No tenen res a hores d’ara", ha afegit.

En aquesta línia, l'advocat Benet Salellas està convençut que si no s'han filtrat les imatges és que no hi havia explosius. Salellas, que confia que els detinguts seran posats en llibertat quan el cas arribi davant del jutge, ha denunciat a Catalunya Ràdio que "els alts poders de l'Estat tenen una obsessió per vincular violència i independentisme català" i ha criticat la legislació espanyola: "En la legislació internacional, el terrorisme és un delicte greu però aquí s'utilitza aquesta legislació per atacar amb patrons ideològics".

Jutges per a la Democràcia posa en dubte l'escrit de la Fiscalia

"Em crida l'atenció la contundència dels escrits de la Fiscalia perquè estem en una fase preliminar de la investigació. Hem de ser cauts, ha de prevaldre la presumpció d'innocència". El portaveu de Jutges per a la Democràcia, Ignacio González Vega, ha posat en dubte l'escrit de la Fiscalia sobre les detencions d'aquest dilluns en l'operatiu de la Guàrdia Civil contra els CDR, en una entrevista amb Susanna Griso a Antena 3. Considera que s'explica un relat detallat dels fets quan les actuacions policials són secretes i que el text té una contundència pròpia d'un judici d'acusació.

A més, González Vega està preocupat per "la tendència a equiparar la situació a Catalunya amb la del País Basc en els anys terribles del terrorisme". "No ho comparteixo", ha afegit. Tot i que el portaveu de Jutges per a la Democràcia està en contra de les actuacions dels CDR, creu que aquesta comparació és molt exagerada.

La Unió Progressista de Fiscals demana a Torra que respecti les decisions judicials

D'altra banda, la Unió Progressista de Fiscals ha fet un tuit dirigint-se expressament al president de la Generalitat, Quim Torra, per demanar-li que "respecti les decisions judicials". "Els òrgans judicial actuen amb plena independència i imparcialitat i subjectant-se únicament en l'ordenament jurídic", assegura l'associació en la piulada. I li retreu a Torra: "No com els seus companys, que actuen al marge de la llei i amb finalitats únicament populistes".