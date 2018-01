Un portaveu de Puigdemont assegura que el president tornarà quan l'Estat li garanteixi que no serà detingut

En ple debat sobre la investidura de Carles Puigdemont entre ERC i Junts per Catalunya, un dels portaveus del president a Brussel·les, Joan Maria Piqué, ha assegurat a la BBC que el cap de l'executiu català tornarà si l'Estat li garanteix que no serà detingut. "Tornarà quan es donin garanties que no serà arrestat en el moment que posi un peu a l'estat espanyol", ha assegurat Piqué davant la pregunta de si el president de la Generalitat vindria a Catalunya. Tanmateix, fins ara, des de JxCat s'havia assegurat també que Puigdemont tornaria al Palau de la Generalitat si era investit al Parlament.

How will a so called ‘Hologram Presidency’ work for Carles #Puigdemont. His spokesman Joan Maria Piqué says it’s perfectly plausible in the 21st Century. #Catalonia pic.twitter.com/aV2H6OMLJh — Gavin Lee (@GavinLeeBBC) 17 de gener de 2018

D'altra banda, Piqué ha defensat que Puigdemont no és fugit de la justícia sinó que va arribar a Bèlgica com un "home lliure". Ha recordat que va presentar-se davant els tribunals del país i que ha quedat sense càrrecs. "La justícia espanyola no li pot garantir un judici just", ha considerat a la televisió pública britànica.

En un moment en què JxCat i ERC negocien com fer la investidura a distància, Piqué també ha dit que en ple segle XXI Puigdemont pot governar des de la distància.