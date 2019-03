La precampanya més llarga de Manuel Valls

La precampanya se li està fent llarga a Manuel Valls. El candidat a l’alcaldia de Barcelona va irrompre en l’escenari polític amb un plantejament prometedor: presentant-se com a opció transversal en un sistema de partits molt polaritzat. Però l’aparició de Vox a Andalusia i la convocatòria d’eleccions generals, amb Cs i el PSOE clarament confrontats, li posen cada cop més difícil continuar nedant a contracorrent. A dos mesos de les municipals, l’ex primer ministre francès veu com el camí de la unitat constitucionalista -que continua defensant- es va esquerdant als seus peus.

Tot i que la seva candidatura compta amb el suport explícit de Ciutadans, d’ençà que es va presentar, Valls ha disparat crítiques cap a Cs i el PSC, les principals ànimes que diu representar (aspira a aglutinar els votants de totes dues formacions). De la mateixa manera que reivindica el seu passat “socialdemòcrata” i alhora es presenta com “el candidat de les elits”, Valls ha passat de publicar un text desmarcant-se de l’acord de Cs amb el PP i Vox a Andalusia a participar -tot i evitar fotografiar-s’hi-, poc després, en la manifestació dels tres partits a Madrid contra el govern de Pedro Sánchez. Mentre reivindica, com va fer fa deu dies a la Cambra de Comerç de Barcelona, els pactes postelectorals amb el PSC, es distancia del partit taronja i insisteix que és un candidat independent.

Aquesta estratègia no li ha servit, de moment, per acostar-se al PSC, que ja al setembre va descartar integrar-se a la seva candidatura. No ho ha tingut fàcil per sumar perfils socialdemòcrates a les seves llistes. Segons ha sabut l’ARA, l’equip de l’ex primer ministre va treballar amb intensitat però sense èxit per comptar amb una dona de l’òrbita dels socialistes com a número dos. Un dels noms a qui es va oferir la plaça és el de l’actual regidora del PSC a l’Ajuntament Carmen Andrés, que la va rebutjar, informa Maria Ortega. Finalment, el francès va incorporar la diputada de Cs al Parlament María Luz Guilarte com a segona i, segons fonts de Cs, la va avisar del seu nou lloc a la plataforma amb molt poca antelació. Com a quota socialista, va afegir de tercer l’exministre Celestino Corbacho, una persona vinculada a Cs des de fa temps després d’abandonar el PSC el gener del 2018.

Tot i que no ha descartat públicament possibles pactes electorals amb Valls, el candidat socialista a l’alcaldia, Jaume Collboni, també hi ha marcat distàncies. “Ja no hi ha màscares: votar Valls és votar el PP i Vox”, va dir després de la manifestació a Colón. El PSC, que durant la campanya del 21-D havia competit amb Cs i el PP per capitalitzar la figura de Valls, ara se’n desmarca.

Creix la distància amb Cs

En paral·lel, la distància amb Cs també ha crescut. Segons fonts tant del partit com de l’equip de campanya de Valls, l’agrupació municipal està poc present en els actes del candidat i està poc mobilitzada. El motiu, apunten veus de Cs, és d’una banda un cert descontentament amb algunes declaracions de Valls en contra de l’estratègia del partit -com ara la seva insistència a desmarcar-se de l’acord de govern a Andalusia-. “Es dedica a alabar el PSC i a qüestionar Cs”, lamenta una veu de la formació taronja. De l’altra, hi ha poca confiança en la possibilitat que renovi els càrrecs del partit un cop ocupi el consistori. Tampoc es comparteix des d’alguns sectors la inclusió de membres de l’antiga CiU a la llista -com ara representants de Lliures o l’advocada vinculada a Unió Eva Parera. Fonts de Cs temen que això pugui desmobilitzar part dels seus electors naturals. Així, dubten que l’esforç de transversalitat de Valls aconsegueixi fer compatibles els punts de vista de votants tan diferents i, per tant, també dubten que Valls tingui millors perspectives electorals que les que tindria l’anterior líder de Cs a l’Ajuntament, Carina Mejías, malgrat la seva projecció personal.

Des de la plataforma, diverses veus admeten la poca participació de Cs en la precampanya, però hi treuen ferro: “No som Cs, només tenim el seu suport, i per tant no és estrany”. Sigui com sigui, fonts de tots els sectors de la candidatura (Cs, l’equip de Valls i els més catalanistes) comparteixen una apreciació: consideren perillosa la tendència de Valls a posicionar-se sobre els debats polítics catalans i espanyols. “No ho pot evitar, és un primer ministre”, lamenten des de Cs. Així, creuen que seria millor que se cenyís al debat sobre Barcelona si vol que el pluralisme de la seva plataforma sobrevisqui a les eleccions generals.