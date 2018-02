El nou fiscal superior de Catalunya: "La defensa de la Constitució és la primera obligació de la fiscalia"

El nou fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha pres possessió del càrrec oficialment aquest dilluns, en un acte protocol·lari al Palau de Justícia de Barcelona. En el seu discurs, Bañeres ha assenyalat que “la defensa de la Constitució és la primera obligació de la fiscalia”: "El trencament de la legalitat porta a l'abús", ha destacat Bañeres.

Bañeres ha fet una crida als representants del ministeri públic per continuar defensant la carta magna dels “atacs que provoquen incertesa” i ha assegurat que la Constitució s’ha de llegir com una “eina de progrés i una garantia de seguretat”.

El fiscal general de l'Estat, Julio Sánchez Melgar -que va treballar a Barcelona-, ha tingut un record per a les víctimes de l'atemptat de la Rambla, i ha afirmat que la fiscalia treballa per a la ciutadania i la defensa de la seva "llibertat".

El nou fiscal superior substitueix el difunt José Maria Romero de Tejada. Tortosí de naixement, Bañeres (Tortosa, 1959) ha fet gairebé tota la carrera professional a la Fiscalia de Barcelona, on ha estat coordinador de l'àrea especialitzada de delictes econòmics. L'any 2013 va obtenir la plaça de tinent fiscal a la Fiscalia Superior de Catalunya.

Com a mà dreta de Romero de Tejada, Bañeres, que no està afiliat a cap de les associacions de fiscals, va dirigir l'acusació contra l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9-N, juntament amb el fiscal Emilio Sánchez Ulled, ara conseller de Justícia en representació de l'Estat a la Unió Europea. Des de la fiscalia catalana també s'han impulsat les investigacions per presumpta desobediència contra alcaldes de diferents municipis pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre i la causa contra l'executiu de Carles Puigdemont, amb el president al capdavant, i els anteriors membres de la mesa del Parlament, que ha acabat en mans del Tribunal Suprem.

Defensa de la imparcialitat

La nova fiscal en cap de Barcelona, Concepción Talón, que substitueix Ana Magaldi en el càrrec, ha aprofitat el seu discurs per fer una aferrissada defensa de la imparcialitat de la fiscalia. Talón ha volgut destacar la "dignitat professional" dels representants del ministeri públic que treballen a Catalunya en uns "moments difícils".

540x306 Concepción Talón, nova fiscal en cap de Barcelona (dreta) i Anna Magaldi / PERE VIRGILI Concepción Talón, nova fiscal en cap de Barcelona (dreta) i Anna Magaldi / PERE VIRGILI

"Lamentablement hi ha una visió negativa de la nostra figura per una part dels poders públics i de la ciutadania", ha assegurat Talón, que ha defensat que el ministeri públic "no pren part", i es dedica únicament a la defensa de l'"estat de dret, la Constitució i l'Estatut d'Autonomia".