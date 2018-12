El president Quim Torra farà un dejuni de 48 hores en els pròxims dies. Fonts de Presidència han explicat que Torra se solidaritzarà a títol personal amb els presos en vaga de fam mitjançant un dejuni de dos dies, com a "mostra de solidaritat". Així ho ha justificat des de Liubliana (Eslovènia), en declaracions recollides per Catalunya Informació. "Tothom veu fins a quin punt el descrèdit de la justícia espanyola és absolut", ha sentenciat, "i nosaltres tenim la responsabilitat de fer d'altaveu d'aquesta situació".

Torra, que s'ha reunit en aquests dies amb el govern eslovè, ha explicat que "ningú a Europa entén com podem tenir presoners polítics, quan expliques que fa un any que els seus recursos han estat substanciats, evidentment ningú ho comparteix", ha asseverat.

Tot i que encara no hi ha data fixada, les mateixes fonts apunten que serà abans del 21 de desembre, ja que volen emmarcar l'acció dins dels primers vint dies de la vaga de fam iniciada per Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. Sànchez i Turull van començar la vaga dissabte passat, mentre que Rull i Forn s’hi van afegir dimarts.

D'altra banda, a les nou del matí d'aquest divendres ha acabat el dejuni de 24 hores dels consellers Elsa Artadi, Laura Borràs i Damià Calvet i de diputats independentistes al convent dels Caputxins de Sarrià, a Barcelona. Una cinquantena de persones hi ha passat la nit en solidaritat amb la vaga de fam dels presos Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn.

Foto de família dels participants al dejuni i tancada al convent dels Caputxins de Sarrià en solidaritat amb la vaga de fam dels presos independentistes / ACN

Entre ells, els diputats de JxCat Eduard Pujol, Francesc de Dalmases, Aurora Madaula o Anna Tarrés. També s'han sumat a la iniciativa de diverses maneres entre dijous i divendres els diputats d'ERC Sergi Sabrià, Lluís Salvadó o Ruben Wagensberg i el diputat de la CUP Carles Riera. A la sortida de la tancada, el diputat de JxCat i coordinador de l'acció Toni Morral ha dit en una atenció als mitjans que la vaga de fam comença a tenir efectes, ja que el Tribunal Constitucional (TC) "està nerviós" i "comença a bellugar papers".

Turull i Sànchez, en vaga de fam des de dissabte

Dissabte, després de meditar la decisió durant dies, Jordi Turull i Jordi Sànchez van comunicar a la direcció de Lledoners l’inici de la vaga de fam. A part de manifestar que la causa de l’1-O ha suposat una "vulneració de la presumpció d’innocència, la llibertat, els drets polítics i un procés judicial amb garanties", van dirigir la denúncia contra el TC: l’acusaven d’"imposar un bloqueig per accedir a la justícia europea", admetent a tràmit el "100% dels seus recursos d’empara" (un total de vuit) però no resolent-ne cap. "No demanem al TC cap tracte de favor. Però tampoc no acceptem cap discriminació ni dilació injustificada", deia el comunicat. Dimarts els exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull també van sumar-se a la vaga de fam.