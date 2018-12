El president del TC diu que la Constitució va ser la "tercera via" entre el franquisme i la "ruptura"

A només dos dies de la celebració dels 40 anys de la carta magna, el Tribunal Constitucional s'ha vestit de gala aquest dimarts i ha obert les portes per homenatjar la Constitució, en un acte similar al que es va celebrar ahir a Barcelona. L'expresident socialista Felipe González tornava a assistir a l'acte, així com Miquel Roca. També hi ha assistit José Pedro Pérez Llorca, que ha ironitzat que és el 27è actes sobre l'aniversari de la Constitució al qual assisteix. Tampoc hi ha faltat el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ja en funcions, Carlos Lesmes. Just avui expirava el seu mandat també al capdavant del Suprem, però la manca d'un acord polític entre el PP i PSOE el manté liderant l'òrgan de govern dels jutges.

En un breu discurs, el president del TC, el conservador Juan José González Rivas, ha lloat les bondats de la Transició. La redacció de la carta magna, al seu parer, va suposar una "tercera via allunyada per igual de la continuïtat", és a dir, el franquisme, que per a la "ruptura". Per a González Rivas, cal subratllar i reconèixer en especial "el paper de la Corona" durant aquest període perquè "va saber erigir-se en peça ineludible per al canvi, i en peça essencial de la nostra democràcia".

Igual que ja va fer fa unes setmanes en un acte per engegar motors de cara a l'aniversari de la Constitució, el president del TC ha posat molts però a la reforma de la carta magna i ha defensat la seva "preeminència" i "valor". "Avui no podem imaginar on seríem o com estaríem sense ella", ha puntualitzant. Ara bé, ha assenyalat que és "reformable". Però si llavors deia que només des del "pluralisme raonable", aquest dimarts ha puntualitzat que només es pot fer des de "l'acatament i amb lleialtat".

Finalment, en plena vaga de fam de quatre dels presos polítics, González Rivas ha assenyalat que el paper del tribunal és ser un "intèrpret autèntic de la Constitució" i "garantir en particular els drets i llibertats fonamentals".

Roca demana més consens en lloc de reformar la Constitució

Després que Pérez Llorca hagi explicat tot d'historietes sobre la creació del TC -inclòs quan volien instal·lar-lo en un palau del s. XVIII a Boadilla del Monte-, Miquel Roca ha donat les gràcies per l'homenatge del tribunal després "d'haver criticat algunes de les seves sentències". Considera que això prova la "independència del poder judicial". Roca ha lamentat la "pressió exercida" avui en dia cap al Tribunal Constitucional amb l'objectiu de reforma de la carta magna. Però ha considerat que abans és més important "recuperar l'esperit del pacte que la va fer possible".

Calvo: "El TC és la garantia absoluta de l'existència de la Constitució"

Ja per concloure l'acte, la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, ha defensat el paper del TC en plena vaga de fam indefinida a Lledoners. "El TC és la garantia absoluta de l'existència de la Constitució sense pal·liatius", ha dit perquè considera que "permet que la Constitució mai estigui congelada", "permanent i viva".