El president del TSJC i el fiscal superior marxen d'un acte en què Torrent denuncia l'existència de presos polítics

El president del Parlament, Roger Torrent, ha denunciat l'existència de presos polítics en un acte al Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) i davant del ministre de Justícia, Rafael Catalá, un gest que ha provocat que alguns dels assistents a l'acte s'aixequessin per mostrar el seu desacord amb el discurs de Torrent. Entre els que s'han aixecat, hi havia el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos; el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres; la fiscal en cap de Barcelona, Concha Talón; l'exdegà Eugeni Gay; les diputades Júlia Herrero i Carmen Venezuela, i alguns membres de la junta de govern de l'ICAB.

La degana de l'ICAB, Maria Eugènia Gay, també s'ha sumat a les crítiques i, en veu baixa, li ha retret a Torrent el discurs mentre marxaven els representants judicials. "Aquesta no era la idea; l'ha fet bona, moltes gràcies", li ha etzibat Gay, que va abanderar una taula de mediació abans de la proclamació de la República i de l'aplicació del 155. Curiosament, a l'altre costat de Torrent hi havia el vicedegà de l'ICAB, Jordi Pina, que és advocat de Jordi Sànchez, un dels presos als quals feia referència el president del Parlament.

En el seu discurs, Torrent ha denunciat "les greus regressions en drets polítics fonamentals" a l'estat espanyol i, en aquest sentit, ha lamentat que "la voluntat expressada a les urnes" -en referència a la votació de l'1 d'octubre i també a les eleccions del 21 de desembre- "no es pot materialitzar perquè els tribunals ho impedeixen". El president del Parlament ha denunciat l'existència de presos polítics per uns delictes "inexistents".

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha fet fet un tuit en què ha criticat que diversos membres del món jurídic hagin marxat de l'acte a mig discurs de Torrent. Alonso-Cuevillas ho ha titllat de "falta de respecte institucional".

Em sembla una intelorable falta de respecte institucional que diversos membres de la Junta de Govern de l’ICAB hagin marxat de la presidència quan parlava el President del Parlament perquè no els hi agradava el que deia



El president del Parlament ha participat en la sessió solemne de Sant Raimon de Penyafort, un acte d'homenatge i lliurament de diplomes i pins d'or a advocats i advocades de l'ICAB que compleixen 50 i 75 anys de col·legiació. El discurs contundent i crític amb el sistema judicial espanyol de Torrent també ha posat sobre la taula les "mancances i febleses a l'Estat en la separació de poders i la vulneració de les llibertat civils".

Posteriorment, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha evitat fer cap referència al discurs de Torrent, però ha remarcat, adreçant-se als advocats que complien anys de professió, la transformació viscuda les últimes dècades "a Espanya i Catalunya en última instància, una etapa de plenitud democràtica, de plenitud de llibertats, de plenitud de l'estat de dret al voltant de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia".

En aquest sentit, Catalá ha justificat la necessitat de respectar la llei per fer una defensa aferrissada de la Constitució: "Totes les institucions han de respectar la llei i han de guiar-se per aquests principis. Aquest any celebrem 40 anys amb un referèndum amb un altíssim suport de la nostra Constitució, que ha generat l'etapa de major benestar en la història del nostre país". "La Constitució de la qual deriva l'Estatut, de la qual deriven totes les institucions, aquesta Constitució és la norma suprema", ha sentenciat.