El president Torra dona positiu de coronavirus

El president de la Generalitat, Quim Torra, està aïllat a la Casa dels Canonges després de donar positiu de coronavirus. Ell mateix ho ha dit a través d'un vídeo emès al Telenotícies de TV3, tot just uns minuts després que la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, expliqués que s'havia confinat amb símptomes. "Havent presentat alguns dels símptomes previstos, m'he fet el test i ha donat positiu", ha explicat Torra, que ja es va instal·lar diumenge de forma preventiva a la Casa dels Canonges. Torra havia donat negatiu en un altre test que se li va fer la setmana passada, però se l'ha tornat a fer tenint el compte els símptomes i també el positiu que ahir es va fer públic del seu vicepresident, Pere Aragonès, que està confinat a casa seva tot i trobar-se en bones condicions de salut.

"Us torno a demanar que siguem tots molt conscients del perill d'exposar-nos i exposar els altres al risc del contagi", ha assenyalat Torra, tot recordant que ja hi ha més d'un miler de catalans que pateixen la malaltia i que "en els propers dies seran molts més". "Ens cal una actitud més cívica, solidària i més generosa que mai", ha destacat abans de tornar a demanar "l'autoconfinament solidari" de tots els catalans, malgrat les múltiples excepcions per sortir de casa que preveu el decret aprovat pel govern espanyol. "No podem deixar passar ni un minut més", ha assenyalat.

Reunions telemàtiques

Torra ha participat al matí en una reunió telemàtica amb els presidents dels grups parlamentaris, i també se li han acumulat reunions durant el cap de setmana, la majoria a través de videoconferència. Sigui com sigui, segons informen fonts properes al president, des de divendres que fa vida al Palau de la Generalitat i no a casa seva, per no posar en perill de contagi la seva família.

Tot i el confinament segueixo treballant per frenar la propagació del #Coronavirus, que és la prioritat número 1 del @govern. Aquest matí m'he reunit telemàticament amb representants de tots els grups parlamentaris per mantenir-los informats de la situació pic.twitter.com/eUkk3vNMV4 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 16, 2020

Precisament diumenge es va fer públic que el vicepresident, Pere Aragonès, era el primer membre del consell executiu infectat pel Covid-19 i, tot i que ahir va participar en la reunió de Govern des del Palau de la Generalitat, ho va fer des d'un despatx diferent del de Torra. Aquest dilluns també s'ha sabut que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, està contagiada pel virus.

Como di negativo en la prueba del Covid, he estado trabajando sin descanso desde hace semanas y al final... Yo también doy positivo.



Seguiremos al frente de esta lucha contra el enemigo invisible... Pero aislada. ¡Vamos a por él! pic.twitter.com/VJRQpjAAl8 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 16, 2020

Ella també està aïllada però continua treballant. Es va repetir les proves després de començar a tossir en acabar diumenge una entrevista. També és la segona prova que es feia -en la primera va donar negatiu- i ara ha resultat positiva.