Torra acusa el jutjat 13 de "persecució política" i respon que el Govern "no abandonarà el compromís amb la llibertat"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet aquest dimarts una declaració institucional arran del processament de més d'una trentena de càrrecs i excàrrecs de la Generalitat per malversació de fons públics i desobediència per haver col·laborat amb el referèndum de l'1 d'octubre. "Hem conegut avui la interlocutòria del jutjat número 13, es confirma la deriva autoritària, la manca de la independència judicial i la persecució política dins un estat de la Unió Europea", ha expressat Quim Torra sobre les conclusions de la instrucció d'aquest jutjat de Barcelona, que és l'origen també de la macrocausa de l'1-O al Tribunal Suprem. "Si algú compta que amb atacs com aquests abandonarem el compromís de la llibertat, que perdi l'esperança", ha avisat Torra, afirmant que l'executiu català està "orgullós" del referèndum de l'1-O.

Per al cap de l'executiu català, el "relat" de la violència de l'1 d'octubre és "fals" i que també ho és el de la malversació de fons públics. "La Generalitat no ha estat perjudicada per l'1 d'octubre. Les conclusions [del jutjat] han estat motivades per un objectiu polític. El mateix fals relat de la violència és el mateix fals relat de la malversació", ha conclòs.

En aquest sentit, Torra ha expressat el suport i la "solidaritat" a la trentena de processats, a qui el jutjat els demana una fiança de 5,6 milions d'euros per al suposat desviament de diners públics per organitzar el referèndum. El jutjat ha deixat fora, però, de la causa l'exsenador i jutge Santi Vidal, malgrat que les seves declaracions van ser l'origen de la investigació, a través de la qual es va acabar instruïnt també el referèndum.

També la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha començat la roda de premsa després del Consell Executiu expressant el "suport" a tots els processats i denunciant que l'Estat ha decidit fer "política2 a través dels tribunals. "Això és així governi qui governi", ha expressat Budó.