Els presidents de Ceuta i Melilla rebutgen la construcció del mur a la frontera que planteja Vox

El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), i el president de Melilla, Juan José Imbroda (PP), han rebutjat la proposta de Vox de construir un mur a les dues ciutats autònomes per frenar la immigració. En una roda de premsa a la Moncloa, després de reunir-se amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han remarcat que l'aixecament d'un mur com el d'Israel no és la solució, sinó reforçar la presència policial a les zones frontereres i, sobretot, mantenir "excel·lents" relacions amb el Marroc.

Els dos líders populars han traslladat a Sánchez les mateixes demandes que feien arribar a l'expresident espanyol Mariano Rajoy. Així, Vivas ha reclamat pal·liar "els dèficits" que percep a la frontera de Ceuta amb el Marroc amb instal·lacions, equips tecnològics i recursos humans.

En la mateixa línia, Vivas també ha defensat que la frontera no només ha de "combatre la pressió de la immigració irregular", sinó que també ha de servir de "palanca pel desenvolupament econòmic" i de "comunicació del país veí". "Sí a la seguretat i no a la incomunicació", ha sentenciat.

D'altra banda, encara que Vox hagi insistit en campanya electoral en la construcció d'un "mur infranquejable" a la frontera de Ceuta i Melilla, el coordinador del partit d'extrema dreta a Melilla, Jesús Delgado Aboy, ha assegurat que aquesta mesura "no és una cosa directament tangible o palpable" sinó que "és com una espècia de metàfora".

En declaracions als periodistes, Delgado, s'ha referit a la mesura com una "metàfora que s'utilitza per dir que elaborarem quelcom a la frontera que sigui eficaç, una frontera en la que no passi per la sanitat tothom qui vulgui del Marroc, a tenir 2.200 parts a l'any, ja que va en detriment dels altres". També ha assegurat que el seu partit és clar a l'hora de dir que no es "pot tenir una frontera oberta pel que vingui a delinquir o el que vingui a estar tirat al carrer".

La construcció del mur és una de les promeses de Vox i la mesura estava inclosa en el programa electoral de les eleccions d'Andalusia. Aquest és un tuit en el que el líder de la formació d'extrema dreta, Santiago Abascal, demana l'aixecament del mur:

NO a la invasión migratoria:

📍Fronteras seguras. Muro en Ceuta y Melilla

📍Fronteras defendidas.Material antidisturbios para GC y Policía

📍Fin de ayudas sociales a quienes entran ilegalmente en España.Deportación inmediata

📍Ilegalización ONGs cómplices del tráfico de personas pic.twitter.com/1oyHKjokUq — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 10 d’agost de 2018