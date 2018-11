A la presó un veí de Terrassa que volia matar Pedro Sánchez

Manuel Murillo, fill de l’últim alcalde franquista de Rubí, sempre havia vist Pedro Sánchez com un “ rojo de mierda ”, però la decisió del president espanyol d’iniciar els tràmits per exhumar el cos de Franco del Valle de los Caídos va ser la gota que va fer vessar el got: va pensar que havia de matar el president espanyol. Aquest era l’objectiu confés del veí de Terrassa de 63 anys que els Mossos van detenir el 19 de setembre amb possessió d’un arsenal d’armes de foc, segons va avançar ahir el diari Público i va confirmar la mateixa policia catalana. Dos dies després de la detenció Murillo va entrar en presó provisional a Brians 2 acusat d’uns fets que, de moment, no han sigut considerats terrorisme.

L’inspector dels Mossos Albert Oliva confirmava ahir en roda de premsa que el detingut, vigilant de seguretat amb llicència d’armes i practicant de tir, havia expressat de manera “reiterada” que volia atacar Sánchez i tenia “clara intencionalitat” d’assassinar-lo. “Deia que estava disposat a sacrificar-se per Espanya” i “no donava importància a ser detingut o anar a la presó”, va afirmar, assegurant que l’únic que li faltava era el “suport logístic”.

Aquestes afirmacions són les que Murillo mateix va fer en un grup reduit de WhatsApp, on va demanar ajuda per saber l’agenda del president espanyol. Una de les membres del xat, dirigent de Vox -segons va confirmar ahir el partit d’ultradreta-, va ser qui va alertar els Mossos, que van començar a investigar Murillo en col·laboració amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. El dia de la detenció van trobar a casa seva un total de 16 armes curtes i llargues, entre les quals hi havia rifles d’alta precisió. “N’hi havia de reglamentades, però també de prohibides perquè les havia manipulat o perquè no tenia el permís adequat”, va puntualitzar Oliva.

Murillo, que no tenia antecedents policials, està acusat d’un delicte de conspiració per atemptar contra l’autoritat, un de possessió il·lícita d’armes i un d’odi. Els Mossos van portar el cas al jutjat de guàrdia de Terrassa, que va enviar el detingut a la presó. La mesura cautelar va ser confirmada posteriorment pel jutjat d’instrucció número 3 de la ciutat vallesana, que ara porta el cas, i ratificada per l’Audiència de Barcelona després que l’acusat recorregués el seu empresonament.

En aquest recurs la defensa de Murillo va argumentar que les seves manifestacions “s’han d’interpretar en el context de la problemàtica política ocorreguda a Catalunya”, en referència al Procés. També al·legava que el seu client té una mare i una germana malaltes que havia de cuidar, si bé el magistrat José Antonio Lagares va resoldre, en la interlocutòria del 4 d’octubre, que els indicis existents contra l’acusat són “clars” i que la possible condemna a diversos anys de presó per la “gravetat” dels delictes que se li imputen “pot animar a la fugida”.

Tot i aquesta gravetat, però, ni Mossos ni jutges consideren que hi hagi delicte de terrorisme, i per això no han traslladat el cas a l’Audiència Nacional. Aquest fet ahir va encendre les xarxes i els partits independentistes, Podem i els comuns, per la comparació amb els casos de la membre dels CDR Tamara Carrasco o el dels tuitaires i rapers que sí que han sigut acusats de terroristes.Fonts del govern espanyol van remarcar ahir que “en cap cas s’ha vist compromesa la seguretat del president”, i van treure ferro al tema al·legant que aquest tipus d’amenaces són una “constant”.

Qui era, però, l’autor d’aquesta suposada amenaça? Murillo era conegut a Rubí pels seus èxits com a atleta -havia estat quatre cops campió d’Espanya dels 100 quilòmetres en ruta-, i a Terrassa per la seva assiduïtat al club de tir de la ciutat, per bé que era -segons el president del club- un tirador “mediocre”. No tenia cap implicació en política local ni vinculacions a “cap grup determinat”, segons els Mossos. Tot i que Público vadir que sí que freqüentava ambients d’ultradreta. Vox es va afanyar ahir negar tota “relació” amb ell.