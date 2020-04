Capella retreu als partits independentistes la "lluita caïnita" pel confinament dels presos polítics

Després de les crítiques rebudes des de part de l'¡ndependentisme per la gestió del confinament dels presos polítics, la consellera de Justícia, Ester Capella, s'ha reivindicat aquest dimarts en una compareixença telemàtica al Parlament. "Els independentistes ens hauríem de reconèixer tots com a aliats", ha assegurat la consellera, que ha insistit que cal "un front comú per l'amnistia" que aglutini les formacions sobiranistes. "Menys lluita caïnita i més generositat i treball en equip", ha demanat Capella. "Soc consellera de Justícia. Militant d’Esquerra. El líder del meu partit és a la presó. Si fos a les meves mans, ¿algú creu que no l’hauria tret?", ha insistit Capella amb voluntat de defensar la independència del criteri de les juntes de govern i dels professionals que les integren. "Els governs no posen ni treuen gent de la presó", ha assegurat.

Capella ha criticat "els que juguen a confondre" per "intentar treure rèdit polític de la misèria". Considera que el seu objectiu és "minar la unitat del 80% que estem contra la sentència del Tribunal Suprem i l’empresonament" dels presos polítics. La consellera ha insistit també en la defensa de les juntes de tractament, que són les que prenen la decisió sobre la classificació dels presos, en aquest cas sobre si podien passar el confinament a casa. Capella ha volgut defensar la feina d'aquests treballadors davant les crítiques rebudes per part d'alguns partits però també després de les amenaces per part del Tribunal Suprem, que els va avisar que podrien incórrer en un delicte de prevaricació si deixaven que els presos polítics passessin el confinament a casa d'acord amb l'article 100.2 del reglament penitenciari. "És inaudit que el Suprem condicionés la decisió que havien de prendre les juntes de tractament", ha assegurat Capella, que ha insistit que no es pot "tolerar cap tipus d'amenaça" als funcionaris públics.