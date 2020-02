La Fiscalia comença a marcar perfil respecte les sortides de presó de Sànchez i Cuixart

Prematuritat i falta de penediment. Aquest són els dos arguments que la Fiscalia ha tornat a posar sobre de la taula per oposar-se al permís penitenciari de 72 hores que havia demanat l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez. Tot i que es tracta de les mateixes raons que ja va donar el fiscal per mostrar-se contrari als tres dies de permís demanats pel president d'Òmnium, Jordi Cuixart, el nou escrit arriba l'endemà que la junta de tractament de Lledoners apliqués als dos presos polítics l'article 100.2 del reglament penitenciari, que els permetrà sortir de la presó per anar a treballar o fer tasques de voluntariat tres dies a la setmana, en el cas de Sànchez, i cinc, en el cas de Cuixart. La Fiscalia assegura que estudiarà la proposta de Lledoners quan els la traslladi la jutge de vigilància penitenciaria, però el seu posicionament davant dels permisos de Sànchez i Cuixart pot començar a donar pistes sobre els elements que tindrà en compte el ministeri públic a l'hora d'avaluar les seves sortides programades de la presó.

L'última paraula sobre els permisos de 72 hores i l'aplicació de l'article 100.2 la té la jutge de vigilància penitenciaria assignada a la zona de la presó de Lledoners, que ja té totes les propostes sobre de la taula. Els permisos de dos dies depenen directament de la junta de tractament de la presó, però tant els permisos de tres dies com les sortides programades per anar a treballar o fer tasques de voluntariat depenen de la jutge. La diferència és que els permisos s'han de validar judicialment abans de poder-ne gaudir, una cosa que no passa en el cas de l'aplicació de l'article 100.2 que ja es considera en vigor, malgrat després l'acabi tombant la jutge.

Indult

En els dos escrits oposant-se als permisos penitenciaris de 72 hores demanats per Sànchez i Cuixart, la Fiscalia destaca que es tracta d'una mesura "prematura" i que Sànchez i Cuixart no han mostrat senyals de "penediment". L'escrit que el fiscal ha emès en el cas de Sànchez no és tan dur com el presentat contra el permís de tres dies de Cuixart, però els arguments són els mateixos. La Fiscalia destaca que Sànchez tampoc ha assumit la "gravetat" del delicte comès ni mostra senyals de penediment. Per argumentar-ho, el representant del ministeri públic recorre a una entrevista de l'expresident de l'ANC al diari El Mundo del 22 d'octubre, poc després de la sentència del Procés, en què Sànchez assegura que no demanarà l'indult: "No he comès cap delicte, no el demanaré".



La Fiscalia també destaca que Sánchez ha deixat la presidència de l'ANC i la política a causa de la sentència i no per voluntat pròpia. "No s'ha produït cap canvi que evidenciï que està penedit pel que va passar i no es pot constatar una evolució", assegura el fiscal de vigilància penitenciaria que ha estudiat el cas de Sànchez.

De fet, el representant del ministeri públic insinua que l'expresident de l'ANC hauria de passar per algun programa de tractament penitenciari relacionat amb el delicte de sedició, "que l'ajudi a comprendre que per aconseguir la finalitat que pretén, legítima dins de la generosa Constitució espanyola, no hi ha una altra via que la modificació legislativa per les vies legals que la llei mateixa estableix; i que les lleis, especialment el Codi Penal, les ha de complir tothom", acaba dient el fiscal.