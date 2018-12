Els presos polítics deixen la vaga de fam

Els presos polítics Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull deixen la vaga de fam. Ho fan després de vint dies –en el cas dels primers– i disset –en el cas dels segons– de protesta per denunciar el "bloqueig" del Tribunal Constitucional a la justícia europea. Ahir, de fet, van ser els expresidents de la Generalitat i els expresidents del Parlament els que a través d'una carta conjunta van demanar que abandonessin la vaga.

"Entenem que la vaga de fam ha donat visibilitat a la seva situació processal i ha sacsejat consciències a escala nacional i internacional, alhora que el Tribunal Constitucional ja ha posat calendari a la resolució dels recursos d’empara interposats, i ja n’ha resolt alguns", deia en la missiva. De fet, els presos polítics han enviat una carta des de Lledoners compartint la mateixa anàlisi. Han reivindicat la "visibilitat" que la protesta ha donat a la seva situació processal, a més d'haver fet que el TC –argumenten– hagi posat calendari a la resolució dels recursos d'empara.

Calvo també ha assegurat que el fet que deixin la vaga de fam avui no té a veure amb el fet que demà divendres sigui 21 de desembre i estiguin previstes diverses protestes. De fet, ahir el Tribunal Constitucional va resoldre les mesures cautelars d'un recurs d'empara de Jordi Sànchez, presentat al mes de novembre, en què li denega la llibertat. "És la prova que s'ha obert el calaix, i ara es podrà acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans", ha afirmat.

Trasllat a la infermeria i pacifisme en les protestes

Segons ha explicat Calvo, ara comença un altre procés que és la recuperació posterior a la vaga, que implica tornar a ingerir aliments. "Ara s'inicia un període segurament d'ingrés a infermeria", ha dit, per controlar l'evolució de l'estat de salut. D'acord amb les dades de la portaveu, els presos han perdut entre un 10% i un 11% del seu pes corporal.

Segons fonts penitenciàries, els quatre presos polítics seran traslladats a la Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassas (UHPT) per tornar a ingerir aliments sota control mèdic. Es tracta d'una mesura prevista pel protocol de vagues de fam si els facultatius ho consideren necessari. Turull, Sànchez, Forn i Rull tindran cadascú una habitació individual dins del mòdul d'hospitalització ordinària de la UHPT. Fins ara l'únic dels quatre que havia estat traslladat a la infermeria de Lledoners era Turull, mentre que la resta de presos continuava al seu mòdul habitual.

El temps que s'hi hagin d'estar respondrà, segons aquestes mateixes fonts, "únicament a criteris mèdics". Durant l'ingrés, les visites d'autoritats també quedaran molt restringides. A la unitat hospitalària, els interns tenen dret a dues comunicacions de 30 minuts a la setmana.

Els presos també han aprofitat per fer una crida al "civisme" durant les protestes, que han insistit que s'han d'emmarcar en la no-violència i el pacifisme. "Emplacem que l'actitud cívica i pacífica desbordi demà els carrers de la capital del país [...] i que es respecti la voluntat d'autodeterminació del poble de Catalunya".

Xuclà nega que l'abandonament tingui res a veure amb la reunió d'aquest dijous

El diputat del PDECat al Congrés, Jordi Xuclà, ha dit aquest dijous, als passadissos de la cambra baixa, que la decisió dels presos polítics de paralitzar la vaga de fam no té res a veure amb la reunió que tindrà lloc a Barcelona entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra. "La motivació personal d'una vaga de fam va ser per denunciar un acte concret", en referència a la lentitud del Tribunal Constitucional a l'hora de revisar els recursos d'empara presentats pels presos. Xuclà ha asseverat que "una setmana després de la vaga de fam el TC ha començat a entrar a veure recursos que s'haurien d'haver resolt en trenta dies". El diputat del PDECat també ha volgut fer palès que, en termes personals, se n'"alegra" de la decisió per "l'amistat" que té amb algunes de les persones que van decidir "posar en risc les seves condicions de vida".