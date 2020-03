Les presons estudien si els presos polítics poden passsar el confinament a casa

Un terç dels presos que sortien a treballar o a fer voluntariat han passat a tercer grau arran de l'emergència sanitària del covid-19. Segons dades del departament, es tracta de 57 presos de 157 que estaven en règim penitenciari del 100.2, en la mateixa situació que els presos polítics, que per ara passen el confinament a la presó. Aquesta mesura s'ha pres per "esponjar" els centres penitenciaris arran de la crisi del coronavirus, en la línia del que ha fet l'Estat i les recomanacions d'institucions internacionals.

Quan li han preguntat si aquest mecanisme es podia aplicar també als exconsellers empresonats i a Jordi Sànchez i a Jordi Cuixart, en una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera de Justícia, Ester Capella, ha assegurat que les juntes de tractament es reuniran a partir d'avui per revisar-ho. Ara bé, segons aclareixen des del departament, no es tracta de passar a tercer grau els presos polítics, com han fet en altres casos, sinó d'estudiar que tots els empresonats que ara estaven en un 100.2 (el centenar restant) puguin passar el confinament a casa mantenint la seva classificació actual.

La seva decisió serà validada o (no) per la secretaria de Mesures Penals del departament. En tot cas, Capella ha recordat que l'última paraula la té el jutge de vigilància penitenciària, que haurà de ratificar la decisió dels centres penitenciaris, en un procés en què també intervindrà la Fiscalia. En última instància, si alguna de les parts recorregués, les audiències provincials es pronunciarien.

Ara bé, la consellera de Justícia també ha admès que fins ara els jutges de vigilància penitenciària no han tombat cap tercer grau que s'hagi donat durant l'emergència sanitària perquè la situació fa necessari descongestionar les presons. Actualment hi ha vuit contagiats de coronavirus a les presons i, segons la consellera, hi ha un miler de funcionaris de baixa.

Així doncs, el departament ha assegurat que analitzarà si els presos amb 100.2 es poden confinar a casa de manera generalitzada (ara ja ho ha fet amb un terç) i si això es pot aplicar als presos polítics. Així ho haurà d'analitzar Lledoners per als exconsellers i líders socials; Puig de les Basses per a l'exconsellera Dolors Bassa; i Mas d'Enric en el cas de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

📣 Les presons analitzen si els 100.2 es poden confinar a casa pel 🦠 #COVID19.



ℹ Requisits:

✅ Baix risc de reincidència

✅ Domicili



‼ Mesures excepcionals per 📉reduir la població i limitar 🚧 la propagació del virus.



📲 https://t.co/paqqotap1b pic.twitter.com/TnnnQXPZDE — Justícia (@justiciacat) March 31, 2020

Cuixart, Junqueras i Romeva al TC; els presos de JxCat veuen marge al reglament penitenciari

Aquest debat arriba al departament després que Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Raül Romeva hagin acudit al Tribunal Constitucional per reclamar que se'ls alliberés pel covid-19 mentre no resolia el recurs d'empara contra la condemna del Suprem. En canvi, fonts de la defensa dels presos de JxCat han insistit que hi havia marge al reglament penitenciari perquè passessin el confinament a casa. "Estem sorpresos”, afirmaven divendres fonts de la defensa dels presos de JxCat, que reclamaven que s'apliqués als presos polítics el que "ja s'estava fent" amb altres empresonats. Asseguraven que en els últims dies “desenes” de reclusos de Lledoners que estaven en segon grau han passat a tercer.



De fet, ahir la parella de l'exconseller Jordi Turull va reclamar a través de Twitter al departament de Justícia que prengués mesures.