El Congrés tomba els pressupostos de Sánchez i l’aboca a eleccions

Pedro Sánchez no tindrà pressupostos. El Congrés ha aprovat aquest dimarts les esmenes a la totalitat presentades pel PP, Cs, ERC i el PDECat contra els comptes del president espanyol, que es veurà abocat a avançar eleccions, amb una data emergint per sobre de les altres: el 28 d’abril. Ja no hi ha cap possibilitat d'acord. El PDECat i ERC votaran l'esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat del 2019 després del fracàs de les negociacions amb el PSOE. El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha confirmat el vot i ha acusat els socialistes d'haver tingut por a l'hora de parlar d'autodeterminació. "És un error històric que l'esquerra espanyola s'hagi espantat", ha dit Tardà. Segons el líder d'ERC a la cambra baixa: "No té sentit i no és acceptable que es pugui institucionalitzar un diàleg en el qual existeixi una condició. Les dues parts han d'assumir que es pot parlar de tot".

Tardà ha explicat que ahir va parlar amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, que, tot i estar de baixa paternal, va fer un últim intent de diàleg per acostar posicions entre el govern espanyol i els partits sobiranistes. Les converses, però, no van tenir èxit. El republicà ha acusat el PSOE de no haver tingut "voluntat d'arreglar les coses" en les últimes hores i d'haver-se aixecat de la taula de negociació la setmana passada. "Em sembla injust acusar-nos a nosaltres de xantatgistes quan van ser ells els que es van aixecar de la taula", ha assegurat.

Tot i que el govern espanyol ja ho donava aquest dimarts per perdut, la ministra d'Hisenda ha fet aquest dimecres una última crida al PDECat i a ERC perquè no votin a favor de l'esmena a la totalitat i permetin la tramitació dels pressupostos. "Crec que és un bon projecte de pressupostos i és el que necessita el país. Seria important que els grups polítics recapacitessin", ha demanat Montero. "Seguim apel·lant al sentit comú i al seny", ha insistit.

Votació de l'esmena

El Congrés de Diputats celebra la segona sessió del plenari per debatre i votar les esmenes a la totalitat dels comptes del govern de Pedro Sánchez. A partir de les 11 h es produirà la votació. Si no hi ha sorpreses, el Congrés aprovarà les esmenes a la totalitat i evitarà que els pressupostos es tramitin. El president del govern espanyol podria convocar eleccions anticipades avui mateix o al llarg d'aquesta setmana.

Des del grup d'Units Podem, el diputat Alberto Garzón també ha fet una última crida als partits catalans perquè “reconsiderin” la seva posició i no vetin la tramitació dels pressupostos. “Entenc la seva causa, encara que no la comparteixo, però no entenc de quina manera que es tombin els comptes ajuda al diàleg de la causa que defensen”, ha dit Garzón. El PSOE no només necessita el suport de Podem per tramitar els pressupostos, sinó que per poder frenar les esmenes a la totalitat li cal el suport dels partits sobiranistes.

Eleccions a l'abril

Segons fonts pròximes al president, Sánchez es podria decantar per convocar eleccions el 28 d'abril. L'avançament electoral no satisfà Junts per Catalunya, que ho veu com una cessió a la dreta. La formació, a més, rebutja que els partits sobiranistes en siguin els culpables. Albert Batet (JxCat) ha avisat Pedro Sánchez que convocar eleccions és “responsabilitat” només de qui les convoca i ha assegurat, en declaracions a prop del Suprem, que si ho fa estarà cedint a les pressions de la dreta i l’extrema dreta, que es van manifestar diumenge en lloc d’optar pel diàleg amb els independentistes. Així, ha insistit que el PDECat i ERC retiraran l’esmena a la totalitat si el govern espanyol nomena un relator “independent” i accepta parlar del dret a l’autodeterminació, informa Núria Orriols.