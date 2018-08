La pretemporada dels ministres al “ranxo d’Aznar”

Mariano Rajoy va substituir la taula del consell de ministres per la d’un restaurant d’El Pardo (Madrid) per acomiadar-se del seu equip després de la moció de censura. I Pedro Sánchez també ha decidit canviar d’escenari per donar el tret de sortida al que es preveu una tardor calenta per al nou executiu socialista. El president espanyol va reunir ahir en una finca a prop de Toledo tots els seus ministres per preparar l’inici de curs. Havia de ser un cap de setmana de convivències, una pretemporada en tota regla, però al final es va reduir a una jornada intensa d’un dia per fer pinya i abordar els temes més candents de manera més relaxada i més habitual que les cites de cada divendres al consell de ministres.

El punt de trobada va ser Quintos de Mora, una finca de més de 6.800 hectàrees adquirida pel règim franquista en plena postguerra i que el 2001 es va passar a conèixer com “el ranxo d’Aznar”. Situada a menys de dues hores de Madrid en cotxe, l’expresident espanyol va convertir aquest extens terreny de caça en la seva segona residència mentre era la Moncloa. Igual com Sánchez es va fotografiar fa dues setmanes amb la cancellera Angela Merkel passejant per la finca que el govern espanyol té al parc de Doñana, la foto d’Aznar amb George W. Bush va donar la volta al món en la primera gira per Europa de l’aleshores president americà. Va ser la seva consellera de seguretat nacional, Condoleezza Rice, la que va batejar el lloc com el “el ranxo d’Aznar”.

El lloc on es va ungir Rajoy

Va ser també en aquesta finca on Aznar va decidir l’agost del 2003 ungir el seu successor. Va ser tot just tornant de dos dies a la finca amb Rajoy que l’expresident popular va pronunciar la cèlebre frase de “ Mariano, te ha tocado ”. José Luis Rodríguez Zapatero no la va utilitzar tant, però sí que va reunir-s’hi amb l’expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva.

Durant l’etapa de Rajoy a la Moncloa, en canvi, la finca va caure en l’oblit perquè l’expresident sempre optava per anar a passar uns dies a Doñana o bé a la seva terra natal, Galícia. Però el 2016 l’última titular d’Agricultura del PP va rescatar-la per convocar-hi una sèrie d’alts càrrecs del ministeri a un “retir espiritual i intel·lectual”. Des d’aquell any una empresa de Florentino Pérez, Clece, gestiona l’espai.

Ara Sánchez ha repetit la recepta del Nadal passat amb la seva executiva a Daimiel (Ciudad Real), on es va reunir per analitzar la situació d’Espanya amb una “mirada llarga”. El gabinet afronta el repte d’arribar a finals d’any sense haver hagut de prémer el botó de convocar eleccions anticipades.