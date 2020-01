Els primers pressupostos des del 2017 augmenten la despesa en 3.000 milions

Després de dos anys amb pròrrogues, la Generalitat ha tornat a presentar uns pressupostos. El Consell de Govern ha donat el vist-i-plau al projecte aquest dimecres, i la mateixa tarda el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, l'ha presentat al Parlament, on han de tirar endavant amb el suport de Catalunya en Comú Podem.

Els grans trets dels comptes ja es coneixien, ja que el Govern i els comuns van fer públics els principals punts dels ingressos i la despesa un cop van tancar un acord en les darreres setmanes.

Més ingressos i més despesa

Les xifres dels nous comptes públics suposen un augment generalitzat de la despesa. Des del 2017, quan es van aprovar per darrera vegada, tant l'economia com la població catalanes han augmentat, permetent a la Generalitat incrementar els ingressos i, en conseqüència, el que gasta, amb l'objectiu -segons Aragonès- de revertir les retallades dels anys de la crisi.

En total, la despesa corrent (que fa referència a l'activitat diària de l'administració, sense comptar inversions) és de 25.113 milions d'euros, 3.047 milions més que en comparació amb el pressupost de tres anys enrere. La Generalitat, però, destaca que aquesta despesa supera en 2.100 milions la dels comptes del 2010, quan havia tocat màxims històrics.

La inversió, en canvi, continua a nivells molt per sota dels anys anteriors a la crisi. Malgrat això, el Govern l'ha augmentat en 415 milions en comparació amb el 2017, fins els 2.003 milions d'euros.

No obstant, el control del dèficit públic continua molt present en el projecte de pressupost. La Generalitat no es pot permetre cap desviació en la despesa a fi de complir amb l'objectiu de dèficit zero (és a dir, gastar el mateix que s'ingressa) que li mana el govern espanyol. La Generalitat destinarà 880 milions d'euros a pagar interessos del deute.

Els serveis socials, els més beneficiats

Un dels fets que més remarca el Govern és l'increment de la despesa social. Concretament, l'executiu destinarà 890 milions més que el 2017 en despesa en salut, 1.047 milions més en educació, 330 milions en programes de protecció social, i 193 més en programes de foment de l'ocupació. Clar que tot això és respecte a fa tres anys i durant aquest temps la millora de l'economia també ha fet créixer les partides malgrat que la Generalitat estava en pròrroga pressupostària.

Tal com ja va avançar el passat desembre, el pacte pressupostari entre el Govern i els comuns inclou la creació de dos nous impostos mediambientals, així com un augment de l'impost de successions i donacions i de l'IRPF (amb la creació de dos nous trams).

Els comptes tiren endavant

Així doncs, el pacte de pressupostos amb els comuns no perilla. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha garantit que convocarà eleccions un cop s'hagin aprovat els comptes. Tot i la incertesa d'aquestes primeres hores del matí, Torra ha explicat en la seva declaració institucional que el consell executiu d'aquesta tarda a les 15h aprovarà els comptes i, tot seguit, entraran a la cambra catalana per començar tots els tràmits parlamentaris. El consell executiu estava previst per aquest matí, però ahir el Govern el va decidir ajornar fins a la tarda a l'espera de la declaració institucional del president de la Generalitat.

Amb l'aprovació dels comptes per part del Consell Executiu, està previst que el camí parlamentari que segueixin els comptes duri uns dos mesos -si cap grup porta el projecte de llei al Consell de Garanties Estatutàries, ja que llavors s'allargarien els tràmits- i podrien aprovar-se el 18 de març. Seria llavors quan Quim Torra anunciaria la data d'unes eleccions anticipades.

El full de ruta dibuixat aquest dimecres pel president de la Generalitat compleix amb el que els comuns havien reclamat des de fa mesos: aprovar els pressupostos i després convocar eleccions anticipades. D'aquesta manera, el Govern posaria fi a tres mesos de negociacions pressupostàries amb el grup de Catalunya en Comú-Podem i a dues pròrrogues pressupostàries. El grup que lidera Jéssica Albiach havia desvinculat diverses vegades el fet que els comuns aprovessin els comptes de demanar a Quim Torra que plegués i convoqués eleccions.

De moment, aquest dimecres el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha entregat a Torrent el projecte de llei de pressupostos després que el consell executiu l'hagi aprovat aquesta tarda. Un cop al Parlament, Aragonès ha presentat el contingut íntegre de la normativa a la comissió d'economia. "Hem posat les necessitats del país per davant dels interessos legítims de part", ha afirmat Aragonès a l'hora de defensar els pressupostos que ha pactat amb Catalunya en Comú - Podem, a qui ha agraït la seva "predisposició" per arribar a un pacte.

Aragonès, però, ha aprofitat la presentació d'aquesta tarda per intentar ampliar el consens al voltant dels comptes. Així, s'ha dirigit al PSC especialment, a qui ha animat "a buscar la forma de sumar-se a l'acord". "Si prioritzem els interessos de la majoria d'aquest país per sobre dels electorals, si sortim de l'espai de comoditat, podrem millorar l'acord", ha afirmat. "On hi ha dificultats i diferències, hem de posar-hi acord i consens", ha afegit.