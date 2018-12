Uns deu dies d'hospital i realimentació progressiva: la recuperació de la vaga de fam

Els presos polítics que han abandonat la vaga de fam seran traslladats aquesta tarda al centre hospitalari de Terrassa per iniciar el procés realimentació. Un procés que, segons el doctor Lluís Cabré, és complicat i ha d'estar molt controlat. En declaracions a l'ARA, Cabré, que és membre de la comissió d'experts que ha fet el seguiment dels presos en vaga de fam, explica que estaran uns "deu dies" a l'Hospital de Terrassa. O almenys aquesta és la mitjana, que pot variar en funció de com evolucionin. "Cal alimentar-se poc a poc. Si una persona normal ingereix 2.000 calories al dia, començaran amb unes 500", ha dit, i ha afegit que a partir d'aquí s'ha de veure com reaccionen els intestins i el nivell d'electròlits. Per això els faran anàlisis cada dotze hores.

"S'ha de veure com evoluciona l'absorció d'aliments en els budells [...] Si hi ha diarrees o vòmits", diu, a més de controlar si hi ha efectes neurològics o arrítmies cardíaques. Primer començaran amb aliments més tous com ara purés i després els que continguin hidrats de carboni, proteïnes i greixos, explica Cabré.

El doctor argumenta que els han traslladat a l'Hospital de Terrassa perquè així ho especifica el protocol i perquè està més equipat que la infermeria del centre penitenciari de Lledoners. Els afectats són Jordi Turull (que ja era a la infermeria de la presó), Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Josep Rull.

L'encarregat d'anunciar el trasllat ha sigut el metge personal d'alguns dels presos, Jaume Padrós. A través de Twitter ha assegurat que "després d'una vaga de fam perllongada ara pertoca, segons els protocols clínics, un control i una monitorització més intenses a nivell hospitalari per assegurar tot el procés de realimentació i de reingesta sense problemes".

Els presos polítics han anunciat aquest matí a través d'una carta la seva decisió d'abandonar la protesta. Consideren que el seu objectiu ha servit per "remoure consciències" i que ha "obert el calaix" del Tribunal Constitucional, malgrat que el TC afirma que ha mantingut el seu calendari. En aquest sentit, esperen acudir properament a la justícia europea.