El programa del PSC reconeix que la reforma constitucional va per llarg

La reforma de la Constitució llargament reivindicada pel PSC és, oficialment, un projecte a llarg termini. Malgrat que el PSOE va convèncer el PP per iniciar el debat per modificar la carta magna, els cops de volant dels populars sobre la idoneïtat d’iniciar aquest procés han portat els socialistes a assumir que la seva proposta federal haurà d’esperar. Així queda explicitat en el programa del PSC per a les eleccions d’aquest 21-D, al qual ha tingut accés l’ARA. El document estableix una solució per al conflicte entre Catalunya i l’Estat en tres temps. Els d’Iceta plantegen, en primer lloc, un acord Generalitat-Estat “per a la confiança i la reconciliació”. “Un cop assolit aquest primer acord, el Govern continuarà el diàleg per aconseguir dos objectius més: un model de finançament més just i suficient per a Catalunya i la reforma federal de la Constitució”, afegeix el text. Aquests dos objectius ja s’incloïen en el programa del PSC per a les eleccions del 27-S.

L’acord bilateral que planteja ara el partit com a primer pas per rebaixar la tensió del Procés és el pacte d’estat defensat per Miquel Iceta en les últimes setmanes, basat en la negociació de les 46 demandes que Carles Puigdemont va presentar a Mariano Rajoy l’abril del 2016. Amb una excepció: “El referèndum de secessió”. Els socialistes, que aposten per abordar la resta de temes “l’endemà mateix de les eleccions”, proposen impulsar el desenvolupament normatiu de l’Estatut, recuperant també els articles retallats pel TC. I entre les mesures concretes hi ha la derogació la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local i de la llei Wert, així com la revisió de la inversió estatal en infraestructures a Catalunya -amb la construcció del corredor mediterrani i millores de la xarxa ferroviària- i del sistema de finançament.

Els socialistes, però, defensen que aquest últim punt sigui desenvolupat posteriorment amb l’impuls d’una Hisenda federal i un “pacte fiscal federal”. La proposta, que en cap cas planteja que Catalunya pugui comptar amb un sistema de finançament diferenciat, té per objectiu “compartir de manera justa i equitativa els ingressos tributaris que es generen al conjunt d’Espanya, mantenint un nivell elevat d’autonomia i responsabilitat dels diferents nivells de govern [...] en l’exercici de les seves competències”. El pacte fiscal federal hauria de garantir “més recursos” per a les autonomies, introduir el criteri d’ordinalitat -perquè la solidaritat entre territoris no suposi “una pitjor condició relativa d’aquell que contribueix respecte del que es beneficia”- i reforçar la lleialtat i consens en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera, segons el programa. El PSC també planteja la retirada del FLA, a través de la condonació de part del deute de l’Estat, i l’impuls del Consorci Tributari de Catalunya -previst a l’Estatut- per compartir la gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels impostos.

El “doble referèndum” final

Totes les mesures descrites fins ara formen part dels passos a fer mentre no arribi la reforma constitucional, l’èxit de la qual “exigeix temps i un consens sòlid”, destaca el programa del PSC. El partit és conscient que a hores d’ara no hi ha una majoria suficient per impulsar-la, tal com es va demostrar aquesta setmana en la primera sessió de la comissió per a la modernització del model territorial al Congrés. Impulsada pel PSOE per començar a tractar possibles modificacions de la carta magna, el PP va deixar clar el primer dia que aquest no era el seu objectiu, mentre que Podem rebutja de moment participar-hi.

Això no impedeix, però, que els d’Iceta desgranin els punts que, al seu parer, hauria d’incloure la reforma constitucional en sentit federal. La base és el reconeixement del caràcter plurinacional de l’Estat i de Catalunya com a nació, un fet que -es remarca-“no trenca la unió política d’Espanya ni dona als catalans drets diferents dels de la resta d’espanyols”. L’alternativa socialista a la independència, que també implicaria el reconeixement de les singularitats de les “nacions històriques” i d’una “asimetria competencial” entre ens federats, hauria de ser ratificada amb un “doble referèndum”: el primer a tot l’Estat i el segon només a Catalunya, on es votaria un nou Estatut. El programa no planteja cap alternativa en cas que la reforma federal sigui rebutjada pels catalans.