La justícia escocesa ajorna la decisió sobre l'extradició per rebel·lió de Clara Ponsatí fins almenys l'agost

El tribunal d'Edimburg que analitza l'ordre europea d'extradició de Clara Ponsatí ha demanat més temps per estudiar el cas i ha convocat a les parts per una sèrie de vistes que arrencaran el 30 de juliol i duraran dues setmanes, segons el seu advocat, Aamer Anwar. Així, s'han fixat les vistes preliminars per al 15 de juny i el 3 de juliol, i s'ha establert l'inici d'un procés "complet" a partir del 30 de juliol.

Avui fa una setmana que el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein va rebutjar extradir per rebel·lió el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. El mateix dia la justícia belga deixava en llibertat sense fiança els consellers Antoni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig. I aquest dijous és el torn de la consellera Clara Ponsatí, que quan ha arribat als jutjats d'Edimburg, ha rebut el suport d'un grup de persones amb estelades. Els seus advocats han assistit a la vista, que ha començat a les 10.30 h a Edimburg, i que ha acabat pocs minuts abans de la una del migdia, tot i que ella no haurà de testificar. "Tot el cas pot caure aquest dijous, o el jutge podria decidir que requereix més temps i que cal una nova vista", assegurava ahir l'advocat de la consellera, Aamer Anwar, en declaracions a l'ACN. Fonts de la fiscalia apunten que el més probable és que se segueixi estudiant el cas i que Ponsatí sigui citada més endavant sense passar per la presó.

La línia de defensa que ha definit Anwar passa per intentar demostrar que el delicte de rebel·lió pel qual s'imputa la seva clienta no té encaix a la justícia escocesa. "La nostra estratègia és defensar sòlidament Clara Ponsatí basant-nos en la persecució política que pateix i l'intent deliberat de criminalitzar les aspiracions del poble català", remarcava Anwar. Segons ell, "les autoritats espanyoles han abusat de l'euroordre intentant perseguir Clara Ponsatí", ja que no se li pot atribuir "cap acte específic de violència".

Anwar confia que, com en el cas de Puigdemont a Alemanya, es rebutgi l'extradició per rebel·lió, i també espera que acabi caient la malversació. "La malversació requeriria que Ponsatí s'hagués beneficiat personalment de l'apropiació de fons, i no hi ha proves d'això". A més, "ella era consellera d'Educació, no tenia control sobre els diners ni els comptes bancaris".

La consellera no ha de declarar aquest dijous davant del jutge. La fiscalia escocesa, la Crown Office, informarà, quan acabi, de la data de la nova possible cita davant dels jutjats. Abans d'entrar als jutjats, l'advocat de Ponsatí ha dit que el cas de la consellera és un intent de "repressió política" i ha assegurat que la defensarà "fermament" perquè considera que la petició "no és adient".

Per la seva banda, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, a qui el partit situa a Suïssa, és l'única de les processades per rebel·lió al Tribunal Suprem que encara no s'ha posat a disposició de la justícia.