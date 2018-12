L’abast de la protesta del 21-D, la gran incògnita

Catalunya afronta aquest divendres una altra jornada de mobilitzacions que part dels seus promotors volen que s’equipari a la del 3-0, quan la repressió policial del referèndum va fer aturar el país. En un context totalment diferent, amb l’independentisme curant-se les ferides i més centrat en la lluita antirepressiva, la incògnita rau en saber quin serà l’abast de les protestes. Amb la voluntat de revitalitzar la lluita al carrer a l’espera de l’inici del judici als presos polítics, punt d’inflexió del Procés, la protesta contra la celebració del consell de ministres a Barcelona -el primer en més de 40 anys- s’estendrà arreu del país amb accions descentralitzades que consistiran sobretot en talls de carretera a les principals vies.

Els CDR i altres organitzacions independentistes tenen previst impedir la circulació de vehicles al nord i sud del país tallant l’AP-7 al Pertús i a Vinaròs. A Ponent també s’han ultimat accions a l’A-2 i a la N-340. Els altres talls confirmats tindran lloc al Vallès a la C-58 i al Maresme a la N-II i a la C-30 a l’altura de Mataró. El trànsit també es veurà afectat a Barcelona en la zona més pròxima a la Llotja de Mar, seu de la reunió ministerial, per la marxa lenta de vehicles que promou l’ANC, que podria tenir incidències en la ronda Litoral per la seva proximitat, i per les tres columnes de la manifestació que han convocat els CDR, a la plaça Urquinaona, al passeig Pujades i al final de la Rambla.

Tot plegat amanit amb un dispositiu de seguretat per blindar la seu de la Cambra de Comerç que impedirà la circulació des del passeig Colom fins al passeig d’Isabel II entre la Rambla i el carrer Comerç. Els cossos policials han establert una primera zona de seguretat al voltant de l’edifici que serà custodiada per centenars d’agents de la Policia Nacional. Uns 200 metres enllà s’ha concretat una segona corona simètrica a la primera, que en aquest cas serà controlada pels Mossos. Una zona que ja no disposa de contenidors per evitar que els manifestants puguin trobar ampolles de vidre i llançar-les als agents.

Civisme

En ple debat sobre el to que han de tenir les protestes, amb JxCat i ERC reclamant civisme en les mobilitzacions, els CDR van fer una crida ahir a “protegir-se de la repressió” tapant-se la cara. “Que només els mocadors ens tapin el somriure”, van destacar a través d’una piulada a Twitter amb un vídeo en què apareixen diverses persones tapant-se la cara. La repressió que han patit activistes com Tamara Carrasco i Adri Carrasco justifica, a parer seu, que els manifestants vagin amb caputxes, cosa que rebutgen els partits i Òmnium, que ha convocat un Consell Popular de Ministres per exposar diverses problemàtiques i demostrar el civisme del moviment sobiranista.

El mateix dia que abandonaven la vaga de fam, els presos polítics també es van afegir al debat fent una crida a la calma. En una carta conjunta -avançada per Catalunya Ràdio i RAC1-, els líders independentistes en presó preventiva demanen una “mobilització cívica i pacífica” per protestar contra el consell de ministres perquè aquesta ha sigut, diuen, una “constant vital del moviment independentista”. En la missiva, recorden “l’actuació modèlica” dels Mossos d’Esquadra l’1-O situant-se “al costat del govern del país i preservant sempre la seguretat ciutadana”, un reconeixement que arriba després de les polèmiques càrregues que els agents van protagonitzar per reprimir les manifestacions contra Vox a Girona i Terrassa.

“Ens voldran provocar, ens voldran enfadats, ens voldrien violents, i no ho aconseguiran”, anoten a la carta mentre insten a desterrar “qualsevol acte incívic o violent” i a protestar amb “fermesa i esperit constructiu”. “Que allà on voldrien veure’ns crispats hi trobin un somriure”, conclouen.

Des del Govern, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, va insistir, com ha anat fent els últims dies, que tenen “plena confiança en la ciutadania i la seva responsabilitat” i va convidar a “aïllar qualsevol possible incident”. “Compartim i entenem que la gent vulgui protestar, però ha de ser compatible amb els altres drets”, va reiterar Artadi.