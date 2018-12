La cap de files del PSOE al Parlament Europeu veu "anecdòtic" que el govern espanyol amagués la proposta de 21 punts de Torra

260x366 La socialista Iratxe García, cap de files del PSOE al Parlament Europeu / EFE La socialista Iratxe García, cap de files del PSOE al Parlament Europeu / EFE

La cap de files dels socialistes espanyols al Parlament Europeu i membre de l'executiva del PSOE, Iratxe García, ha titllat d'"anecdòtic" que Pedro Sánchez no informés que Quim Torra li va lliurar una proposta d'acord amb 21 punts en la reunió que van mantenir la setmana passada, entre els quals hi figurava el d'una comissió internacional de mediació.

"Aquestes són qüestions més anecdòtiques que el que en realitat hem de tenir en compte, i és que s'ha produït una trobada entre el govern d'Espanya i el d'una comunitat com Catalunya per normalitzar la situació de convivència i de col·laboració i cooperació que hi ha d'haver entre les diferents administracions al nostre país", ha assenyalat aquest dimecres García a l'antena de RNE.

La dirigent socialista responia així al fet que des de dijous passat ni el president Sánchez ni la vicepresidenta Carmen Calvo, ni la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, hagin esmentat la proposta que ahir va revelar Torra que havia lliurat personalment al president espanyol a la reunió que tots dos van mantenir a Barcelona.

Després d'emmarcar el lliurament d'aquest document com "una cosa normal" com és el "diàleg" i la "cooperació amb un govern autonòmic", la dirigent socialista ha rebutjat les interpretacions que fa la "dreta" per intentar "aconseguir una preocupació en la societat espanyola" i ha subratllat que "el dret d'autodeterminació no existeix".

En aquesta línia, ha recalcat que sobre el que es pot dialogar amb el govern de Catalunya és sobre establir normes de convivència i entesa, sobre com millorar les seves relacions de cooperació i sobre una negociació de l'Estatut per acordar nous marcs de convivència.

Ha assenyalat també que, per al govern de Sánchez, "ara com ara no es donen les condicions per aplicar l'article 155", i ha enviat un "missatge de tranquil·litat a [Emiliano García] Page i [Javier] Lambán", els presidents socialistes de Castella-la Manxa i Aragó, preocupats pel cost polític per al PSOE de la política de diàleg amb els independentistes catalans.

Quan li han preguntat si Torra continua sent un interlocutor vàlid per al govern espanyol, l'eurodiputada ha respost que es tracta del president de la Generalitat i, per tant, és amb qui ha de negociar el govern espanyol.