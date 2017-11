La vista sobre l'extradició de Puigdemont i els consellers que són a Brussel·les s'ajorna fins al 4 de desembre

La vista sobre l'extradició de Carles Puigdemont i els quatre consellers que són a Brussel·les -Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig- s'ha ajornat fins al 4 de desembre perquè les defenses puguin presentar al·legacions als punts de vista aportats per la fiscalia belga, que sol·licita acceptar l'euroordre parcialment i no totalment.

La Fiscalia, segons ha explicat l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, descarta el delicte de prevaricació, que l'Audiència Nacional va convertir en 'corrupció' al redactar l'ordre europea de detenció. Això vol dir que el jutge examinarà a partir del 4 de desembre l'euroordre només pels delictes de sedició, rebel·lió, desobediència i malversació de fons públics.

La vista amb prou feines ha durat una hora. La Fiscalia ha explicat al jutge i als advocats del president i els consellers que defensarà l'extradició dels cinc membres del Govern, però ni Puigdemont ni els consellers, que han arribat al Palau de Justícia de Brussel·les poc abans de les 14.00 hores, no han arribat a declarar.

El 4 de desembre, el jutge prendrà declaració als cinc polítics catalans per decidir si accepta o no l'extradició. La seva decisió encara podria tardar entre una setmana i deu dies després de la declaració dels consellers i el president, cessats pel govern espanyol amb l'article 155.

Respecte a la intimitat de Puigdemont

Les autoritats belgues han protegit la intimitat de Puigdemont i els consellers per evitar que les nombroses televisions que són al Palau de Justícia poguessin gravar-ne la imatge. Tots cinc han entrat en cotxe pel pàrquing i han accedit fins a la sala de l’audiència per passadissos, lluny de la vista de la premsa. De fet, la policia ha situat una mampara al passadís per on havien d’accedir a la sala per evitar la foto.

La decisió que prengui el jutge de primera instància a partir del 4 de desembre no serà definitiva. Tant els cinc polítics catalans com la fiscalia belga poden recórrer la decisió. En canvi, la justícia espanyola no és part en el procés i no pot presentar cap recurs. Tot plegat es podria allargar fins a finals de gener.