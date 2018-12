ENQUESTA DE L'ARA: Quatre de cada deu independentistes prioritzen la via unilateral

La falta d’una estratègia unitària dins de l’independentisme és una de les principals crítiques que s’han fet al moviment després del 21-D. Des d’aleshores, han sigut nombrosos els episodis de divisió entre partits i també entre entitats, i encara ara es negocia per buscar un full de ruta unitari. Les diferències entre les dues ànimes existents en els dirigents independentistes -el que s’ha vingut a denominar unilateralistes i pragmàtics - s’aprecien també entre els ciutadans partidaris de la independència. Segons els resultats de l’enquesta que publica avui l’ARA, entre els que votarien sí a la independència (un 47,7% dels catalans) n’hi ha un 38,4% que creuen que la principal via a seguir a partir d’ara és la de la unilateralitat. Gairebé quatre de cada deu independentistes, doncs, prioritzen aquesta opció a qualsevol altra, tot i que la via preferida entre aquest col·lectiu continua sent insistir en la negociació i la pressió política per fer un referèndum (el 51,8%) i només un 4% opten per renunciar a la consulta i negociar més autogovern.

La divisió d’opinions sobre el camí a seguir, doncs, es fa evident entre els votants independentistes i supera la cotilla de les sigles dels partits. Tant dins de JxCat com d’ERC i la CUP hi conviuen votants que tenen preferència per seguir negociant el referèndum amb votants que creuen que cal activar ja la separació unilateral d’Espanya. En el cas de la candidatura que va liderar Carles Puigdemont el 21-D, només un 31,5% aposten per fer un pas unilateral ja, mentre que a ERC la xifra arriba al 37,8%. On aquesta via compta amb més partidaris és a la CUP, on un 62,1% dels seus votants d’ara fa un any prioritzen la unilateralitat per davant de qualsevol altre camí. En canvi, entre els anticapitalistes només un 37,9% confien en seguir pressionant per un referèndum, l’opció preferida de llarg entre els votants de JxCat (59,5%) i els d’ERC (50,6%).

El conjunt dels catalans

El referèndum continua sent, de fet, l’opció prioritària per a la majoria de catalans per poder donar sortida al debat sobre les relacions de Catalunya i Espanya. Si s’amplia la mirada a tota la mostra -i no s’analitzen només els independentistes-, un 38,4% dels enquestats situen “insistir en la negociació i la pressió política per fer un referèndum” com la seva prioritat. Una dada que demostra que bona part dels catalans continuen pensant que sense un referèndum acordat no hi haurà sortida al Procés. L’aposta per una consulta com a desllorigador de la situació a Catalunya és transversal i té suports significatius dins de JxCat i ERC, però també dins de la CUP, els comuns i, fins i tot, el PSC. Entre l’espai que lidera Ada Colau, un 46,9% dels seus votants de fa un any prioritzen seguir negociant amb l’Estat fins a aconseguir un referèndum pactat, una via que també trien un 18,8% dels votants del PSC el 21-D.

No obstant això, entre les files socialistes la via predilecta per resoldre la situació a Catalunya passa per renunciar al referèndum i negociar una ampliació de l’autogovern (53,6%), una opció que també defensen un 40,3% dels votants dels comuns i un 36% dels de Ciutadans. Al PP, en canvi, només un 17,4% dels enquestats prioritzen aquesta via, ja que l’aposta majoritària (tot i que les dades no són significatives per l’escàs nombre d’enquestats que admeten haver votat els populars) passa per retirar competències a la Generalitat i recentralitzar-les a Madrid. Aquest extrem també és compartit per un 27,4% dels votants de Ciutadans, un 2,8% dels del PSC i un 2,5% dels dels comuns.

No deixar les coses com estan

El que sí que és compartit per votants de tots els partits és, però, que la situació no pot quedar-se com està. Mantenir l’ statu quo només és l’opció preferida d’un 17,3% dels votants de Ciutadans, d’un 16,9% dels del PSC i d’un 1,4% dels dels comuns. Entre els partits independentistes, la proporció és pràcticament insignificant (per sota de l’1% en el cas de JxCat i ERC, inexistent en el cas de la CUP). De fet, de l’enquesta es desprèn que un 79,1% dels catalans -votants de tots els partits- aposten per una sortida que, poc o molt, suposi una millora de l’autogovern per a Catalunya, mentre que només un 7,1% volen deixar les coses com estan i un 5,7% s’inclinen per una recentralització més gran. Així, de l’enquesta es pot concloure que també entre els no independentistes hi ha divisió estratègica. Si s’analitzen només els votants que diuen que votarien no a la independència en un referèndum, un 20,6% creuen que la sortida a la situació a Catalunya ha de passar prioritàriament per aconseguir un referèndum pactat amb l’Estat. L’opció preferida entre aquest bloc, però, és de llarg la que passa per renunciar al referèndum i negociar amb el govern espanyol una millora de l’autogovern català, resposta que trien un 41,7% dels contraris a la independència. Per darrere quedaria l’opció oposada: retirar competències a la Generalitat i recentralitzar-les a Madrid, que obté un 15,4% dels suports, mentre que els partidaris de deixar les coses tal com estan es queden en un 13,5%.