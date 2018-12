Torra exigeix a Buch canvis immediats a Interior després de les càrregues dels Mossos a Girona i Terrassa

Ultimàtum de Torra a Buch després de les càrregues dels Mossos d'Esquadra, ahir, a Girona i Terrassa. El president de la Generalitat ha demanat al seu conseller d'Interior que faci canvis al departament que dirigeix de manera immediata. En cas contrari, ha advertit, serà ell mateix qui prengui les decisions que corresponguin.

En declaracions aquest matí des d'Eslovènia, on està de viatge oficial, Torra ha explicat que diumenge es reunirà amb Buch per analitzar la situació i ha dit que al llarg de la setmana que ve s'haurien d'aplicar els canvis que corresponguin en els protocols. "Ho hem d'estudiar i hem de veure què és el que no estem fent correctament". Tanmateix, el president ha volgut deixar clar que "els Mossos han de garantir l'ordre públic" i que "no es pot caure en les provocacions de l'extrema dreta".

Buch es va situar ahir en el punt de mira des de primera hora del matí, quan els antiavalots van carregar durament a Girona contra els manifestants antifeixistes que es van concentrar a la plaça U d'Octubre de la capital del Gironès per evitar un acte organitzat pel col·lectiu Borbònia i el partit d'ultradreta Vox. La CUP de Girona en va demanar la dimissió. Hores més tard, els agents de la brigada mòbil tornaven a carregar contra manifestants antifeixistes a Terrassa i deixaven diverses persones ferides, entre les quals la diputada cupaire Maria Sirvent, que va rebre un impacte de bala d'escuma a la mà.

En declaracions en diversos mitjans aquest divendres, l'endemà de les càrregues, el mateix Buch ha admès que, revisant les imatges, hi ha diversos agents que ahir es van sobrepassar i ha assegurat que "no" li "tremolarà el pols a l'hora de fer fora agents de la Brimo [Brigada Mòbil]".

La CUP exigeix a Torra que cessi Buch immediatament

La CUP ha tornat a exigir aquest divendres a Torra que cessi immediatament el conseller Buch i els alts comandaments dels Mossos per les càrregues policials d'ahir. El diputat Carles Riera ha respost a les declaracions de Torra afirmant que no és una qüestió "d'ultimàtums ni d'errors de coordinació, sinó de protegir la ciutadania". En aquest sentit, més enllà de les dimissions, els anticapitalistes reclamen un canvi de model policial per "impedir l'actuació pública del nazisme i del feixisme i que garanteixi els drets de protesta dels grups antifeixistes". Per això, Riera ha afirmat que o bé s'haurien de canviar les lleis per impedir la llibertat d'expressió en l'espai públic dels grups feixistes o bé el Govern hauria de desobeir les lleis per impedir-lo.