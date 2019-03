Torra se sent "orgullós" de ser president de la Generalitat i diu que està disposat a "assumir-ne les conseqüències"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida aquest divendres al vespre a donar un suport massiu a Junts per Catalunya a les eleccions al Congrés del 28 d'abril i a les municipals i europees del 26 de maig. "Necessitem tacar de groc Catalunya", ha dit des de Lleida, en la presentació de la candidatura per Lleida del 28-A, encapçalada per Jordi Turull.

Torra ha recordat que fa un any part de l'hemicicle del Parlament de Catalunya no es va aixecar a aplaudir la família de Jordi Turull, després de l'intent d'investidura fallit. En aquest sentit, el president de la Generalitat ha dit que a aquests són als que s'ha de "deixar asseguts tota la vida". "Aquestes eleccions són contra els que van votar el 155, i els hem de derrotar a les urnes", ha afegit.

Torra ha conclòs dient que se sent "orgullós" de ser president de la Generalitat i que, com ja han fet d'altres, està disposat a assumir-ne les conseqüències.

"Lleida ens donarà la majoria que necessitem a les tres eleccions"

Segons Torra, cal que Junts per Catalunya guanyi les tres eleccions. "No podrem tirar endavant els nostres objectius si no traiem una representació àmplia en les tres eleccions", ha dit, i s'ha mostrat confiat que "Lleida ens donarà la majoria" que necessiten "a les tres eleccions".

Aquestes eleccions, ha assegurat, van de "ser capaços de poder continuar mirant-nos als ulls de la mateixa manera que Jordi Turull pot seguir mirant els ulls a les seves filles", ha dit.

Torra ha recordat que molts han hagut de fer sacrificis i, en aquest sentit, ha volgut agrair la "generositat" de tothom. El president ha recordat que en l'intent d'investidura de fa un any tots van "tocar fons" i que "no ens podem permetre errors com aquest".

És per això que demana que s'afrontin aquests mesos amb l'esperit de Junts per Catalunya, "d'anar endavant, radicalment endavant, sense mirar endarrere, cap a la República".

Puigdemont qualifica el judici al Procés d'"indigne i vergonyós"

L'expresident Carles Puigdemont ha estat seguint l'acte de Lleida per videoconferència i l'ha clos entrant en directe. Ha lamentat que el judici que s'està fent aquests dies al Tribunal Suprem és "indigne i vergonyós" però que no es rendiran. "Tenim clar què fem a la presó i a l'exili: hi ha un estat que és demofòbic, que té al·lèrgia a democràcies en les quals alguns de nosaltres hem pogut circular, i al qual els drets li causen urticària", ha dit.

Durant l'acte, l'historiador Josep Maria Solé i Sabaté ha llegit una carta de Jordi Turull agraint el suport de tothom. També hi han intervingut la diputada al Congrés, Míriam Nogueras, i el diputat al Parlament, Eduard Pujol. Nogueras ha explicat que aquest matí ha anat a visitar Turull i que li ha demanat que transmeti tot el suport a Torra davant la querella de la Fiscalia pels llaços grocs a la Generalitat. Per la seva banda, Eduard Pujol ha lamentat que els que no van ajudar a investir Turull fa un any "es van equivocar". "No és un retret, és una exigència perquè prenguin consciència del moment greu que estem vivint", ha conclòs.