Podem rebutjarà la limitació dels aforaments si no es posa fi també a la inviolabilitat del rei

"Valorarem la fórmula, però no donarem suport a una mesura que deixi fora la monarquia". Així de clar ha sigut aquest dijous el líder de Podem, Pablo Iglesias, sobre la reforma de la Constitució proposada per Pedro Sánchez per limitar els aforaments. Als dubtes del PP sobre la forma, ara s'hi sumen també els del partit lila. Iglesias ha assenyalat també, en declaracions des del Congrés, que no donarà suport a una mesura que "deixi fora del control democràtic la monarquia". Considera que és "impresentable" excloure d'aquesta reforma el cap d'estat en els actes que no estan referendats pels seus ministres. "En democràcia i en ple segle XXI, és inexplicable", ha afegit.

A banda, Podem ha registrat al Congrés una petició de reconsideració per tal que els partits que van tombar la creació d'una comissió d'investigació al rei Joan Carles puguin repensar-se la seva posició. La formació –juntament amb ERC, el PDECat, Compromís i Bildu– va registrar la creació de la comissió amb la signatura de 95 diputats a finals de juliol, però el passat 4 de setembre els vots del PSOE, Cs i el PP van tombar la petició. El líder de Podem, Pablo Iglesias, considera que és "d'interès general" saber si el rei emèrit ha pogut cometre delictes de suborn i blanqueig després que saltessin a la llum gravacions entre l'examant del rei emèrit Corinna Sayn-Wittgenstein i el comissari José Manuel Villarejo.

Iglesias pressiona el PSOE perquè canviï d'opinió. "Tenim disponibilitat per ser socis de govern per a qüestions socials, però no per blanquejar la imatge de la monarquia", ha afirmat el líder de Podem, que considera que la signatura de 95 diputats és "suficient per a una reconsideració efectiva".