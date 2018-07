El regidor de Rubí del PDECat deixa el partit per discrepàncies amb el rumb dels últims mesos

L'únic regidor que tenia el PDECat a Rubí deixa el partit i passarà a ser regidor no adscrit. Víctor Puig ha pres aquesta decisió per discrepàncies amb el rumb que ha agafat el partit en els últims mesos i, sobretot, després de l'assemblea d'aquest passat cap de setmana. En una carta, Puig critica "els intents de la direcció del PDECat de retornar al peixalcovisme estatutari" i assegura que hi ha una "gran distància" entre els passos fets per la direcció i la voluntat de les bases del partit.

Puig també és crític amb el camí que han seguit els partits independentistes després de l'1-O. "Crec que ens hem abocat al victimisme i que no hem mostrat cap resistència a la repressió", retreu, i afegeix que el discurs que fan públicament aquestes formacions no s'adiu amb la realitat, que considera que s'ha encaminat cap a un "retorn a l'autonomisme". De fet, assegura que els actuals dirigents independentistes han pilotat el país "cap a la rendició incondicional" i retreu, per exemple, que no s'hagi investit Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i que el PDECat hagi donat suport a la moció de censura per investir Pedro Sánchez.

El fins ara regidor del PDECat de Rubí també censura la manera de treballar del PDECat els últims mesos i les polítiques que ha defensat. Considera que hi ha una "manca de regeneració de l'espai polític" i una "manca de cultura democràtica interna". Així, carrega contra la manera que com es va desenvolupar el congrés d'aquest cap de setmana. "Diumenge els associats vam arribar al Palau de Congressos sense saber ni quines opcions es presentaven a dirigir el partit ni amb quin projecte", critica.

Víctor Puig ja va participar en una trobada que els crítics amb la direcció de la llavors coordinadora general del partit, Marta Pascal, van organitzar fa dos mesos a Rubí. L'objectiu era forçar un congrés a l'estiu per redirigir el rumb del partit i alinear el PDECat amb les tesis de l'expresident Carles Puigdemont i JxCat.