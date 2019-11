El decret contra la 'república digital', una pedra en el camí del govern de coalició i del diàleg amb Catalunya

Els camins d'Unides Podem i d'Esquerra per acostar-se al PSOE de Pedro Sánchez –els primers per perfilar un govern de coalició i els segons per negociar el seu suport a la investidura– s'han trobat avui amb una mateixa pedra: el decret contra la república digital catalana, que s'ha convalidat a la diputació permanent gràcies als vots de PSOE, PP i Cs, després d'haver sigut aprovat el 31 d'octubre durant el consell de ministres del govern en funcions. Entre altres mesures, permetrà al ministeri d'economia i empresa intervenir webs per motius de seguretat sense ordre judicial i afegeix a l'article 155 una possible intervenció digital, així com obliga als webs de l'estat a estar-hi registrats dins Espanya i no a paradisos digitals.

Unides Podem s'ha abstingut en la votació desmarcant-se abans de formar govern dels seus futurs socis i ha advertit de possibles "vulneracions de drets" del decret en paraules de la portaveu Irene Montero i ha demanat a la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que incorpori modificacions. Calviño ha dit després que esperava "desenvolupar el marc normatiu digital en la propera legislatura" i que podrien "incloure algunes de les aportacions" rebudes en la sessió.

Esquerra directament ha qualificat el decret de "mordassa digital", i des del Govern, el conseller de Polítiques Digitals, Josep Puigneró (JxCat), ha advertit a Sánchez que "el decretàs digital no li sortirà gratis": serà, ha dit, "una pedra molt grossa" en el camí a la investidura. Parlava també en nom de JxCat al costat de la portaveu al Congrés, Laura Borràs, però afegia: "Em consta que és el que pensen altres forces polítiques". Es referia probablement a Esquerra, que aquest dijous a les cinc de la tarda comença les negociacions amb els socialistes al Congrés de Diputats. Com va avançar el diari ARA fa tres dies, Unides Podem va intentar negociar fins a última hora amb el PSOE per aturar el decret.

Pedro Sánchez aprueba intervenir internet por “el orden público”. Esto es un grave ataque a los derechos y libertades fundamentales, no lo podemos permitir! Hay que frenarlo en internet, en los tribunales y en las urnas el próximo #10N https://t.co/nOy1qLzct4 — Ada Colau (@AdaColau) November 6, 2019

La pedra és al mig del camí i no només dificulta el pas d'Esquerra i Podem per acostar-se al PSOE, sinó que també assenyala el preu que pot arribar a pagar el partit lila per garantir la seva presència a l'executiu. Les declaracions dels seus dirigents apuntaven sempre al no i finalment han optat per l'abstenció per no evidenciar un primer trencament amb els socialistes, però han assumit l'allunyament d'un sobiranisme que, en part, encara confia en ells com a únic i més eficaç pont de diàleg amb l'Estat. Així, Puigneró també s'ha referit al partit lila i ha demanat "que es replantegi si és aquest el govern progressista que vol", posició que es pot repetir si la coalició no cedeix a algunes pretensions del sobiranisme.

Però conscients que encara són aquest únic pont entre independentisme i PSOE, des dels comuns fonts internes apunten que faran tot el possible perquè les dues formacions "surtin de la seva zona de confort". Des del PSOE, els equips negociadors es mostren cauts a l'hora de respondre a l'independentisme, que aquest dimarts, per boca de Gabriel Rufián, posava el preu a la investidura en un diàleg efectiu entre governs, amb un calendari i un compromís per avançar. La portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, ha dit abans de la diputació permanent que no entraria en un "intercanvi de declaracions", que estava amb "ànims d'aconseguir un acord progressista com més aviat millor" i que "només hi ha dues forces polítiques que defensen el diàleg" amb l'independentisme.

Durant la presentació del decret a la diputació, la ministra d'Economia Nadia Calviño ni tan sols ha citat Catalunya i tampoc apareix citada en el document que s'ha votat aquest dimecres i que va ser publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el sis de novembre. Però va ser amb la frase "no hi haurà república, ni online ni offline" com Pedro Sánchez va impulsar enmig de la precampanya aquesta mesura que va indignar el sobiranisme i preocupar els comuns perquè ho consideraven "una retallada de drets".

Un cop Unides Podem ha firmat el seu preacord per formar govern amb el PSOE i mentre avancen les negociacions per detallar-lo, el partit d'Iglesias no ha considerat aquestes "retallades de drets" suficients per votar en contra del decret, però l'abstenció tampoc mostra una unitat amb els socialistes i, de fet, pocs minuts abans de la diputació la portaveu al Congrés, Irene Montero, expressava la seva "preocupació".