La CUP remunta el vol i irromp amb dos escons al Congrés

Mireia Vehí, cap de llista de la CUP, amb diputats i dirigents del partit, adreçant-se a la militància a la seu nacional dels cupaires al carrer Casp. / SARA CABARROCAS

Escarmentats per les últimes patacades electorals, la majoria de dirigents de la CUP no s’atrevien a donar per bons els sondejos que els donaven representació al Congrés, encara que cap els deixés fora. Ni tan sols el sondeig a peu d’urna de TV3, que els atorgava entre 3 i 4 escons, va provocar un esclat d’eufòria a la seu de la formació on s’aplegaven un centenar de simpatitzants i dirigents. Les enquestes, però, aquest cop no es van equivocar, i els cupaires irrompen a la cambra baixa amb dos diputats.

La CUP ha sumat 243.405 vots (6,3%) i ha aconseguit dos escons per Barcelona que donen a la cap de llista, Mireia Vehí, i a Albert Botran, el bitllet cap a Madrid. Els anticapitalistes van estar a punt d’aconseguir-ne un altre per Girona en un frec a frec amb els comuns que els va deixar fora per menys de dos mil sufragis. La formació anticapitalista ha sabut capitalitzar el descontentament de part de l’independentisme amb ERC, que perd dos representants, per la seva voluntat d’investir el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, i alhora s’ha erigit en la veu de la revolta als carrers. Fruit d’això és que ha sobrepassat de manera aclaparadora els 113.008 vots (2,74%) que va aconseguir el 28-A el Front Republicà, en què hi participava Poble Lliure, un dels dos grans sectors del partit, que va decidir fer el salt a Madrid amb Som Alternativa i Pirates, tot i el rebuig de la militància cupaire.

Amb aquests resultats, la formació assembleària trenca la tendència a la baixa després de perdre a les últimes eleccions, les municipals, més de 44.000 vots al passar dels 221.746 del 2015 als 177.330 del 25-M amb una disminució de 2,3 punts. També milloren els resultats que van assolir als comicis del 21-D del 2017, quan van rebre el suport de 195.246 persones. Queden lluny, però, del seu màxim històric a les anteriors eleccions al Parlament, les del 27-S del 2015, quan van rebre l’aval de 336.375 votants i van assolir 10 diputats amb el 8,2% de suport. Sigui com sigui, els resultats que van assolir ahir els cupaires són els segons millors de la seva curta història a les institucions supramunicipals des que va presentar-se per primer cop al Parlament el 2012.

“Cap vot a la repressió”

Vehí, en la seva compareixença, va remarcar que el gran vencedor a les urnes a Catalunya és “el moviment independentista en lluita al carrer, perquè dues setmanes de mobilitzacions han fet més que dos anys de govern efectiu”. En aquest sentit, va atribuir el suport a la seva candidatura als votants “emprenyats amb el govern espanyol, però també amb el govern autonòmic”, i va reclamar a l’executiu de Quim Torra que aturi la repressió. En qualsevol cas, Vehí va admetre que el suport rebut a les urnes és “un bri d’esperança” per als cupaires després dels últims revessos electorals.

En un missatge adreçat a les forces sobiranistes, la cap de llista els va instar a facilitar la investidura de Sánchez. “No investiu ni doneu aire a la repressió, cap investidura sense amnistia ni autodeterminació”, va etzibar Vehí. La candidata, que va iniciar el seu parlament recordant tota la gent represaliada, va reiterar que van al Congrés a “estendre la rebel·lia i combatre el règim”.