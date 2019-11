JxCat suma un diputat i retalla distàncies amb els republicans

Les cares dels dirigents i simpatitzants de JxCat ahir a l’Hotel Catalonia de Barcelona no tenien res a veure amb les de la nit del 28 d’abril. Si ara fa mig any la formació de l’expresident Carles Puigdemont va perdre un diputat (7) i el seu principal rival, ERC, la doblava en suport (15), ahir va aconseguir sumar un escó a la demarcació de Barcelona i retallar distàncies amb els republicans, que, tot i guanyar les eleccions a Catalunya, van perdre dos representants. El missatge gairebé únic de la campanya de “no regalar els vots a Pedro Sánchez” i reivindicar el no de la cap de llista, Laura Borràs, en la investidura fallida enfront de l’abstenció d’ERC ha quallat, malgrat la por que existia a la cúpula de la formació que el paper d’Interior en les protestes per la sentència del Tribunal Suprem els passés factura a les urnes.

L’eufòria que va viure ahir la plana major de JxCat es va fer evident en la primera valoració del resultat de Laura Borràs: “Teníem com a lema «Ni un vot enrere» i hem anat un escó endavant”. Acompanyada del president, Quim Torra, i dirigents com Eduard Pujol, Francesc de Dalmases i Elsa Artadi, va tornar-se a comprometre a no investir Pedro Sánchez a canvi de res. “És l’hora de la política, sit and talk ”, va clamar Borràs. També va carregar contra el PSOE per “irresponsable” i per “blanquejar l’extrema dreta” -Vox duplica resultats- amb el PP i Cs.

A l’hora de tancar aquesta edició, amb el 99% escrutat, JxCat sumava 526.874 vots -13,68%-, un suport superior a les anteriors generals, en què van obtenir-ne 497.638. Ara bé, el resultat queda lluny del milió de vots de Puigdemont a les europees i és insuficient per obtenir el grup propi al Congrés, un dels objectius que s’havia fixat la formació per a aquests comicis. Per assolir-lo, la llei marca que cal un 15% dels suports en totes les demarcacions, però JxCat no compleix la condició ni a Barcelona (11,75%) ni a Tarragona (13,35%), malgrat que en els dos casos suma més vots que el 28-A. En canvi, sí que supera el llindar a Girona (24,78%), que també millora, i a Lleida, amb un 22,57%.

El resultat d’ahir també té efectes a Catalunya. Des de JxCat temien que un nou enfortiment d’ERC a les urnes propiciés un intent dels republicans de forçar un avançament electoral al Parlament. Amb el resultat d’ahir, però, creuen que aquest escenari perd força i que la legislatura catalana guanya aire. Els 8 escons de Borràs també tenen una lectura interna a JxCat. En plena ordenació de l’espai, la cap de llista al Congrés guanya posicions de cara a la cursa interna per a les pròximes eleccions al Parlament, davant altres candidats pròxims al PDECat. Ara no només Puigdemont, que va seguir la nit des de Waterloo amb una comitiva del partit, dona bon resultat a JxCat, sinó que Borràs també està forjant el seu propi lideratge.